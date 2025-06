'Milagre', diz irmão de sobrevivente de queda de avião na Índia

Vishwash Kumar Ramesh, o único sobrevivente da queda do avião que ia da Índia para a Inglaterra identificado até o momento, ligou para o próprio pai assim que a aeronave caiu, afirmou a família.

O que aconteceu

"Ele disse que não sabia como tinha conseguido sair do avião, que estava preocupado com nosso outro irmão", afirmou Naya Kumar Ramesh. Em entrevista ao canal inglês ITV, Naya explicou que os irmãos Vishwash e Ajay viajavam juntos, mas o segundo não foi encontrado até o momento.

Mesmo sabendo que ele está vivo, e que é um milagre, ainda estou preocupado com o meu outro irmão. Temos amigos que estão lá procurando por ele, mas não temos atualizações até o momento.

Naya Kumar Ramesh, ao ITV

A família de Vishwash está na Inglaterra, mas explicou que amigos buscam por respostas na Índia. Segundo Naya, eles aguardavam por notícias do lado de fora do hospital para onde vítimas foram levadas, sem informações até o fim da tarde de hoje. Os familiares haviam viajado para a Índia para resolver "questões pessoais" e estavam voando de volta para suas famílias.

Maioria dos parentes aguardava por notícias do lado de fora do hospital. Eles alegaram falta de informação por parte das autoridades e dúvidas sobre se os familiares dentro da aeronave tinham sobrevivido. "Não estão deixando a gente entrar [no hospital]. Minha irmã e meu cunhado estavam dentro do avião, a caminho de Londres, para ver a filha", afirmou um dos homens presentes no local à agência Asian News International.

Familiares de passageiros de avião que caiu na Índia se desesperam do lado de fora do hospital de Ahmedabad Imagem: REUTERS/Amit Dave

Pais de comissária de bordo também reclamaram da falta de informações. "A Air India ainda não falou conosco até agora. Temos esperanças de que ela esteja viva. Ela é a minha filha do meio", afirmou Kongrailatpam Nandesh ao ANI.

Outro homem foi até o local após descobrir que o voo que caiu era o dos sogros. Os dois estavam a caminho da Inglaterra para encontrar uma das filhas.

Deixei meus sogros no aeroporto e voltei para casa. Vi a notícia sobre a queda do avião e, quando chequei qual era o voo, percebi que era o mesmo no qual eles embarcaram.

Malik Tanvir, à agência de notícias ANI

Um dos parentes, que buscava por notícias do primo, afirmou que o homem estava a caminho da Inglaterra para reencontrar a família. "Ele tinha um negócio em Londres. A família dele mora lá", disse Rajasthan Bikaner à ANI.

Air India ofereceu voo gratuito a familiares dos passageiros. Segundo a BBC, dois aviões com parentes de vítimas partirão para a cidade de Ahmedabad na madrugada de amanhã (noite de hoje no Brasil). Um deles vai sair de Mumbai e outro de Nova Déli. Uma linha telefônica foi disponibilizada para aqueles que queiram embarcar nas aeronaves.

Aeroporto de Londres preparou espaço para receber parentes. Um centro de recepção foi aberto no Aeroporto de Gatwick, onde a aeronave que caiu deveria pousar às 18h25 no horário local (14h25 no horário de Brasília).

Acidente foi logo após a decolagem

O Boeing 787-8 da Air India estava a caminho do aeroporto de Gatwick, em Londres. Havia 242 passageiros, 10 tripulantes e dois pilotos a bordo, segundo a companhia aérea. Ainda não há informações sobre número exato de mortos e feridos, mas a polícia informou que ao menos uma pessoa sobreviveu.



A aeronave estava com 169 indianos, 53 britânicos, um canadense e sete portugueses, esclareceu a Air India. Após o anúncio sobre o acidente, a companhia aérea atualizou sua foto para uma imagem preta nas redes, sinalizando luto. Onze dos passageiros são crianças, segundo o ministro da Aviação Civil Murlidhar Mohol.

O acidente aconteceu durante a decolagem do avião. Imagens circulando nas redes sociais mostraram destroços em chamas e uma densa fumaça preta subindo aos céus próximo ao aeroporto. Segundo os registros, a aeronave iniciou a decolagem às 13h38 (4h08 no horário de Brasília) e caiu cinco minutos depois.

Pessoas fazem buscas em destroços de aeronave da Boeing que caiu na Índia Imagem: Sam PANTHAKY / AFP

Ao menos cinco pessoas morreram em solo. A aeronave atingiu o refeitório de uma hospedaria para estudantes de medicina no momento do almoço. Cerca de 50 pessoas estavam no local e 10 delas teriam ficado "presas" pelo fogo e fumaça densa, informou a faculdade de Medicina B.J.

Pedido de ajuda foi feito antes do acidente. Segundo a BBC, um chamado de "mayday", que funciona como um código de emergência, foi emitido para a torre de controle do aeroporto pouco após a decolagem, mas nenhuma outra comunicação foi feita pela aeronave depois disso.

A plataforma de monitoramento FlightRadar24 perdeu o sinal da aeronave quando ela atingiu 625 pés (cerca de 190 metros de altura). O avião passou menos de um minuto voando após a decolagem, segundo o registro da plataforma. O aeroporto foi fechado imediatamente após o acidente, mas voltou a funcionar no fim do dia.

Boeing disse que tomou conhecimento do acidente. Em sua primeira mensagem oficial após a queda do avião, a companhia afirmou que está "coletando informações" sobre o assunto. As ações da companhia caíram 8% após o acidente.