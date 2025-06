Protestos contra governo na Bolívia deixam ao menos 4 mortos

LA PAZ (Reuters) - Confrontos entre manifestantes antigoverno e autoridades na Bolívia deixaram pelo menos quatro agentes mortos, informou o ministro da Justiça do país nesta quinta-feira.

As tensões se intensificaram nos últimos dias, à medida que os partidários do ex-presidente Evo Morales, que bloquearam rodovias em toda a nação andina, entraram em conflito com as autoridades que tentavam liberar os bloqueios.

"Já há quatro oficiais que perderam a vida", disse o ministro da Justiça Cesar Siles a repórteres, acrescentando que alguns foram baleados.

Os mortos são três policiais e um bombeiro, informou a agência estatal de notícias da Bolívia.

