Premiação total de Wimbledon será de R$ 402,5 milhões

A premiação total da edição de 2025 do torneio de Wimbledon será de 53,5 milhões de libras esterlinas (R$ 402,5 milhões na cotação atual), um aumento de 7% em relação ao ano passado e um número recorde, anunciaram os organizadores nesta quinta-feira (12).

A mudança acontece dois meses depois de os jogadores enviarem uma carta às autoridades do tênis pedindo uma melhor distribuição dos lucros dos torneios de Grand Slam.

Os campeões de simples na chave feminina e masculina receberão 3 milhões de libras (R$ 22,5 milhões) cada um.

Em comparação, a premiação total de 2024 alcançou os 50 milhões de libras (R$ 376,2 milhões), um aumento de 11,9% em relação ao ano anterior.

"Estamos totalmente determinados a manter nosso compromisso a longo prazo com a remuneração dos jogadores", comentou nesta quinta-feira Debbie Jevans, presidente do All England Club, sede do torneio de Wimbledon.

O valor dedicado a 2025 representa o dobro do oferecido há dez anos, lembrou Jevans.

No início de abril, membros do Top 20 do tênis mundial escreveram aos organizadores dos Grand Slams (Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open) sobre a distribuição das receitas. Os assinantes da carta consideram que a parte dedicada aos jogadores era muito baixa.

Em entrevista coletiva, Debbie Jevans afirmou que os tenistas foram "ouvidos", mas comentou que há outras lutas a enfrentar.

"Com certeza sempre ouviremos e conversaremos com eles, mas focar apenas nas premiações dos quatro torneios de Grand Slam não é o único desafio que o tênis enfrenta", disse.

Na opinião da diretora, a maior preocupação dos tenistas deveria ser o curto período de descanso entre as temporadas, num contexto de "aumento de lesões".

"Nós, em Wimbledon, sempre dissemos que estávamos prontos para nos comprometer e conversar com os circuitos [ATP e WTA] para encontrar soluções. Essa porta continua aberta", continuou Jevans.

"Por enquanto, não recebemos nenhuma proposta sobre como o circuito pode mudar sua estrutura".

"Há desafios mais globais [do que as premiações] aqui, mas acho que os jogadores de tênis sempre vão pedir mais dinheiro", concluiu.

O torneio de Wimbledon, disputado na grama, será realizado de 30 de junho a 13 de julho, com a participação dos atuais campeões, o espanhol Carlos Alcaraz e a tcheca Barbora Krejcikova.

