Por que sentimos mais vontade de fazer xixi quando está frio?

É muito difícil dizer exatamente quanto de xixi é normal fazer ao longo do dia, porque isso varia de acordo com o quanto de líquido você bebeu, quanto transpirou e até qual remédio está usando. Mas, até sete vezes ao longo do dia e uma vez à noite, é bem ok.

No frio, no entanto, isso pode mudar bastante, exatamente porque altera o quanto você transpirou. É normal fazer mais xixi no inverno e isso costuma acontecer com todas as pessoas.

É a chamada diurese induzida pelo frio.

O que acontece é que quando as temperaturas caem, os vasos sanguíneos se contraem, fazendo a pressão sanguínea subir e garantindo que o sangue chegue aos nossos órgãos vitais, que ficam longe da pele.

O aumento da pressão é um sinal para que os rins eliminem líquidos desnecessários e, assim, regulem a pressão arterial.

Esse processo faz o corpo reter menos líquidos —diferente do verão, quando nossos pés e mãos costumam ficar visivelmente mais inchados e nossas extremidades ficam mais geladas.

Com a baixa retenção, produzimos mais urina, ao mesmo tempo que também perdemos menos líquido por meio do suor.

Resultado: mais xixi.

Mas, ainda que urinemos mais no inverno, não é necessário tomar mais líquido por isso. O famoso 2 litros por dia já é suficiente.

Fonte: Blanca Madurga, especialista da Unidade de Urologia Funcional, Feminina e Urodinâmica do Hospital Universitário Puerta del Mar, na Espanha.

* Com informações de reportagem publicada em 19/05/2022