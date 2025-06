Político, empresários e médicos: as vítimas da queda de avião na Índia

O voo Air India AI-171, que caiu hoje logo após decolar de Ahmedabad, transportava 242 pessoas, entre elas um político, além de empresários e profissionais de saúde. Veja a seguir.

Passageiros e tripulantes do avião que caiu

O britânico Vishwash Kumar Ramesh é considerado, até o momento, o único sobrevivente da queda do avião. Ele ligou para o pai assim que conseguiu sair da aeronave, segundo o irmão dele revelou à imprensa inglesa.

Vishwash Kumar Ramesh foi o único sobrevivente do acidente aéreo na Índia Imagem: Reprodução

O ex-chefe do Conselho de Ministros do governo indiano Vijay Rupani está na lista de passageiros do avião que caiu. A sua morte foi confirmada pela presidente da Índia, Draupadi Murmu. Rupani foi ministro-chefe de Gurajat por dois mandatos. Membro do Partido Bharatiya Janata, ele esteve no cargo de 7 de agosto de 2016 a 11 de setembro de 2021, quando renunciou e foi sucedido por Bhupendra Patel.

Vijay Rupani, ex-ministro da Índia Imagem: Reprodução / Redes Sociais

O casal britânico Fiongal Greenlaw e Jamie Meek postou um vídeo no aeroporto pouco antes de embarcar. Fiongal era o fundador da The Wellness Foundry, uma empresa voltada para o bem-estar espiritual, enquanto seu parceiro, Jamie, atuava como diretor e chefe de eventos.

12.jun.2025 - Fiongal Greenlaw e Jamie Meek em vídeo publicado nas redes sociais da The Wellness Foundry Imagem: Reprodução/Instagram @wellnessfoundry

O casal de médicos Prateek Joshi e Komi Vyas estava no voo ao lado dos três filhos. Vyas havia pedido demissão do emprego em um hospital indiano para se juntar ao marido, Joshi, em Londres, segundo informações da ITV.

O casal de doutores Prateek Joshi e Komi Vyas estavam no voo ao lado dos três filhos Imagem: Reprodução/ITV

O empresário Akeel Nanabawa e a esposa, Hannaa Vorajee, estavam no voo. O casal mora em Gloucestershire, na Inglaterra.

O empresário Akeel Nanabawa e a esposa, Hannaa Vorajee, estavam no voo Imagem: Reprodução/ITV

A dentista Nirali Pastel era a única canadense no voo. Ela morav em Etobicoke, na cidade de Toronto, segundo informações da CTV News.

A dentista canadense Nirali Patel estava no avião que caiu na Índia Imagem: Reprodução/CTV News

Membros da tripulação

O comandante do voo era Sumeet Sabharwal. Ele possui mais de 8.200 horas de voo, de acordo com o tabloide britânico Daily Mail.

Sumeet Sabharwal era o capitão do voo, segundo o Daily Mail Imagem: Reprodução

Clive Kunder era o primeiro oficial do voo. Kunder copilatava a aeronave e possuía mais de 1.100 horas de voo, conforme o Daily Mail.

Clive Kunder era um dos membros da tripulação do avião que caiu Imagem: Reprodução



Nghantoi Sharma Kongbrailatpam era um dos membros da tripulação do avião que caiu. Ela trabalha como comissária de bordo.

A comissária de voo Nganthoi Sharma Kongbrailatpam também compunha a tripulação do avião que caiu Imagem: Reprodução

O que aconteceu

Um avião que partia do Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel, na cidade de Ahmedabad, na Índia, caiu hoje logo depois da decolagem. O Boeing 787-8 da Air India estava a caminho do aeroporto de Gatwick, em Londres.

A aeronave tinha 242 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes. Um passageiro com nacionalidade britânica sobreviveu e, até a publicação deste texto, 204 corpos haviam sido recuperados.

Mais pessoas podem ter sobrevivido, sinalizou o CEO da Air India. Campbell Wilson disse que alguns passageiros feridos foram levados ao hospital, mas não deu detalhes.

A aeronave transportava 169 indianos, 53 britânicos, um canadense e sete portugueses, informou a Air India. Dez tripulantes e dois pilotos, cujas nacionalidades não foram informadas, também estavam no avião.

O acidente aconteceu durante a decolagem. Imagens que circulam nas redes sociais mostram destroços em chamas e uma densa fumaça preta na região do aeroporto. Segundo os registros, a aeronave iniciou a decolagem às 13h38 (5h08 no horário de Brasília) e caiu cinco minutos depois.

Aeronave caiu em área de prédios e atingiu um alojamento para estudantes de medicina. O ponto da queda, segundo a BBC, fica perto do Hospital Civil de Ahmedabad. Uma imagem divulgada pela Força Central de Segurança Industrial da Índia mostra que a parte da cauda do avião ficou "presa" no edifício.

Ao menos cinco estudantes que estavam em solo morreram, explicaram autoridades locais. Segundo a reitora da Universidade Médica B.J, Minakshi Parikh, mais de 50 alunos almoçavam no momento em que o local foi atingido. "A maioria escapou, mas dez ou 12 ficaram presos no fogo. A fumaça era muito densa", disse a médica à imprensa local. Segundo a Federação de Médicos da Índia, há dezenas de estudantes internados, sendo dois na UTI.

Pedido de ajuda foi feito antes do acidente. Conforme a BBC, um chamado de "mayday", que funciona como um código de emergência, foi emitido para a torre de controle do aeroporto pouco depois da decolagem, mas nenhuma outra comunicação foi feita pela aeronave depois disso.

Sinal da aeronave foi perdido quando ela atingiu 625 pés (cerca de 190 metros de altura). Segundo a plataforma de monitoramento FlightRadar24, o avião passou menos de um minuto voando após a decolagem. O aeroporto foi fechado imediatamente após o acidente, mas voltou a funcionar horas mais tarde.