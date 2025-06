Política monetária do BCE está em um bom lugar agora, diz Schnabel

BRUXELAS (Reuters) - As taxas de juros do Banco Central Europeu estão em um "bom lugar" agora, apesar da desaceleração esperada da inflação, porque o aumento dos preços provavelmente retornará à meta do BCE de 2% no médio prazo, disse Isabel Schnabel, membro do Conselho Executivo do BCE.

Schnabel disse em um seminário que o declínio esperado na inflação da zona do euro, que o BCE prevê em 1,6% em 2026, é um fenômeno temporário devido aos efeitos do preço da energia e à taxa de câmbio mais forte do euro.

"É um caso claro de olhar além de desvios temporários", disse Schnabel.

O BCE cortou a taxa de juros oito vezes ao longo do último ano, a última delas em junho, fixando a taxa de depósito em 2%,. Mas alguns investidores esperam que o banco faça mais um corte para 1,75% antes do final do ano.

(Reportagem de Jan Strupczewski)