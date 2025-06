Turista britânico desaparece um dia após chegar ao Rio; polícia faz buscas

Do UOL, em São Paulo

Um turista britânico de 33 anos está desaparecido desde o dia 9 de junho, quando foi visto pela última vez por volta das 20h30, na zona sul do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Denis Kopanev estava hospedado em um condomínio no bairro da Gávea. Imagens de câmeras de segurança do local mostram o turista, que trabalha como analista financeiro em Londres, saindo na última segunda-feira.

Britânico não atende ligações de amigos e familiares. Ele deveria viajar para São Paulo na quarta-feira (11), mas não apareceu no aeroporto. O homem também não realizou o check-out da hospedagem.

Kopanev deixou todos os pertences, incluindo o passaporte, no apartamento. Em entrevista ao UOL, Benone Moura, amigo de Denis, contou que o turista se hospedou no local no dia 8 de junho, quando chegou ao Rio, e um dia antes de desaparecer.

Desaparecimento foi registrado na polícia ontem. Em nota, a Delegacia de Descobertas de Paradeiros afirmou que diligências estão em andamento para localizá-lo.

Denis estava no Brasil a turismo. Antes de chegar ao Rio de Janeiro, ele já havia visitado Minas Gerais e o Amazonas. Benone contou que essa não era a primeira vez que ele visitava o Brasil e que sempre costumava se comunicar com amigos e familiares.

O analista financeiro mora em Londres há dez anos, mas nasceu na Rússia. Segundo o amigo, ele usa apenas o passaporte britânico.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Denis pode procurar o Disque Denúncia. Os números da central de atendimento são (21) - 2253 1177 ou 0300-253-1177. Pelo Whatsapp, o órgão também pode ser acionado pelo contato: (21) 98849-6254.

Em nota enviada ao UOL, o Airbnb informou que está à disposição para colaborar com as autoridades competentes durante as investigações.