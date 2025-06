Pelo menos 30 corpos são retirados do local de acidente aéreo na Índia, dizem socorristas

AHMEDABAD, Índia (Reuters) - Pelo menos 30 corpos foram retirados de um prédio no local do acidente aéreo na cidade de Ahmedabad, no oeste da Índia, segundo a equipe de resgate no local.

Mais pessoas ficaram presas em seu interior, disseram os socorristas.

Um avião da Air India com destino a Londres, com 242 pessoas a bordo, caiu minutos depois de decolar em Ahmedabad, informaram a companhia aérea e a polícia, e o ministro federal da saúde da Índia disse que "muitas pessoas" morreram.

(Reportagem de Sumit Khanna)