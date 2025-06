Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA se estabilizam em níveis mais altos

WASHINGTON (Reuters) - O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego se estabilizou em níveis mais altos na semana passada, uma vez que as condições do mercado de trabalho continuaram a perder força de forma constante.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego ficaram em 248.000, em dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 7 de junho, informou o Departamento do Trabalho na quinta-feira, em linha com o resultado anterior. Economistas consultados pela Reuters previam 240.000 pedidos para a última semana.

Os pedidos podem continuar elevados já que o ano letivo termina este mês e alguns Estados permitem que funcionários não docentes recebam benefícios durante as longas férias de verão.

Embora não tenha havido demissões generalizadas, já que os empregadores acumulam trabalhadores em meio à incerteza econômica gerada pelas tarifas agressivas do presidente Donald Trump, o mercado de trabalho está perdendo força constantemente. Uma repressão à imigração por parte da Casa Branca também está desacelerando os ganhos de emprego.

O relatório de pedidos de auxílio-desemprego mostrou que o número de pessoas que recebem benefícios após uma semana inicial de ajuda, um indicador de contratação, aumentou em 54.000, para 1,956 milhão em dado com ajuste sazonal, durante a semana que terminou em 31 de maio.

Os trabalhadores recentemente demitidos estão lutando para encontrar trabalho, embora a duração média do desemprego tenha caído para 9,5 semanas em maio, depois de ter subido para 10,4 semanas em abril.

