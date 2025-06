PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

AVIÃO ÍNDIA ACIDENTE: Acidente de avião na Índia deixa ao menos 204 mortos

EUA PROTESTOS: Protestos contra operações anti-imigração crescem nos EUA

ONU REFUGIADOS: Mundo tem 122 milhões de deslocados à força

=== AVIÃO ÍNDIA ACIDENTE ===

AHMEDABAD:

Acidente de avião na Índia deixa ao menos 204 mortos

Um avião da Air India com destino a Londres, com 242 pessoas a bordo, colidiu com um prédio na cidade indiana de Ahmedabad logo após a decolagem, e a polícia informou que 204 corpos foram encontrados.

(Índia aviação GB acidente, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

PARIS:

Os desastres aéreos mais mortais desde o ano 2000

O acidente desta quinta-feira (12) na Índia de um avião com 242 pessoas a bordo que caiu pouco depois de decolar pode se tornar um dos mais mortais do século XXI.

(Aviação acidente, 470 palavras, já transmitida)

=== EUA PROTESTOS ===

LOS ANGELES:

Protestos contra operações anti-imigração crescem nos EUA

As manifestações contra as operações migratórias do presidente Donald Trump se espalham pelos Estados Unidos na quarta-feira (11), apesar da presença da Guarda Nacional e dos fuzileiros navais em Los Angeles e das ameaças de repressão.

(EUA política imigração, 790 palavras, já transmitida)

LOS ANGELES:

'Aterrorizante': imigrantes se arriscam a trabalhar apesar dos distúrbios em Los Angeles

Quando os oficiais desceram de várias vans no estacionamento de uma loja de materiais de construção em Los Angeles na semana passada, cerca de cem trabalhadores em situação irregular começaram a correr aos gritos de "¡la migra!", apavorados com a ideia de serem deportados.

(EUA trabalhadores migração, 670 palavras, já transmitida)

HOUSTON:

Caçada na saída dos tribunais de imigração nos EUA

"Sou um cidadão cubano preso injustamente!", grita Oscar Gato Sánchez, de 25 anos, após ser detido ao sair de um tribunal federal em Houston. Minutos antes, um juiz de imigração havia rejeitado seu pedido de asilo nos Estados Unidos.

(EUA política migração, 720 palavras, já transmitida)

=== ONU REFUGIADOS ===

GENEBRA:

Mundo tem 122 milhões de deslocados à força e Venezuela lidera lista de refugiados

O número de pessoas deslocadas à força em todo o mundo registrou uma leve queda na comparação com o recorde, mas continua "insustentavelmente elevado", com a Venezuela liderando a lista mundial de refugiados e pessoas necessitadas de proteção internacional, alertou a ONU nesta quinta-feira (12).

(ONU refugiados deslocados Venezuela, 750 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

LA PAZ:

Policiais morrem em confrontos com apoiadores de Morales na Bolívia

Confrontos entre policiais e camponeses que apoiam o ex-presidente Evo Morales e bloqueiam estradas na Bolívia deixaram três policiais mortos e vários feridos na quarta-feira (11), informou o presidente Luis Arce.

(Bolívia eleições polícia manifestação violência, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

GAZA:

Fundação humanitária apoiada por EUA diz que 8 membros morreram em ataque do Hamas em Gaza

A Fundação Humanitária de Gaza (GHF, na sigla em inglês), apoiada por Estados Unidos e Israel, acusou o movimento islamista Hamas por um ataque contra seus funcionários, que deixou pelo menos oito mortos e vários feridos.

(Israel EUA palestinos conflito, 730 palavras, já transmitida)

JERUSALÉM:

Projeto da oposição para convocar eleições antecipadas fracassa em Israel

O Parlamento israelense rejeitou na manhã desta quinta-feira (12), por estreita maioria, um projeto de lei apresentado pela oposição para dissolver o corpo legislativo, o que levaria a eleições antecipadas.

(Israel Palestinos conflito oposição política parlamento, já transmitida)

TEERÃ:

Irã desafia EUA a poucos dias de novas negociações sobre seu programa nuclear

O Irã prometeu nesta quinta-feira (12) aumentar "significativamente" sua produção de urânio enriquecido, três dias antes de uma nova rodada de negociações com os Estados Unidos sobre seu programa nuclear.

(Irã conflito diplomacia política Israel nuclear, 670 palavras, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com

© Agence France-Presse