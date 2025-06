Para além da estética: ácido hialurônico ajuda no tratamento de artrose?

O ácido hialurônico é geralmente associado a cuidados estéticos, sendo um dos itens mais buscados quando o assunto é rejuvenescimento do rosto. Mas o que talvez pouca gente saiba é que ele também pode ser usado para tratar problemas nas articulações.

A substância é naturalmente produzida pelo corpo humano e de animais, com a função de hidratar as células, preencher os espaços entre elas e sustentar os tecidos internos da pele. Nas articulações, o ácido hialurônico está no líquido sinovial, responsável pela lubrificação e redução dos atritos entre um osso e outro.

Com o passar dos anos, o organismo reduz a produção desse ácido e, consequentemente, a hidratação e elasticidade da pele também decaem. Outro resultado é a diminuição da espessura da cartilagem, o que deixa a pessoa mais vulnerável a traumas articulares.

Para corrigir as consequências desse desgaste nas articulações, a depender do caso, o ácido hialurônico age para melhorar a qualidade do líquido sinovial, incrementar a lubrificação e reduzir a dor.

"O ácido hialurônico funciona como um suplemento nutricional da cartilagem", diz o ortopedista e médico do esporte André Pedrinelli. Segundo ele, a substância não recupera lesões anteriores, mas pode ter efeitos futuros, teoricamente. "Teoricamente" porque a aplicação de ácido hialurônico não é uma simples reposição. Precisa de indicação específica, dentro de um contexto que inclui outros tratamentos. Além disso, não há consenso na literatura científica mundial sobre os efeitos do produto para tratamento das articulações.

Imagem: iStock

No Brasil, existem consensos do uso do ácido para tratar artrose de quadril e de joelhos, de leve a moderado. Nesses casos, o ácido hialurônico:

Não deve ser utilizado como tratamento isolado, mas em conjunto com outras medidas farmacológicas e de reabilitação;

Tem efeito analgésico, anti-inflamatório e condroprotetor (proteção da cartilagem);

É um procedimento custo-efetivo.

Os resultados também dependem do tipo de ácido utilizado: se mais fluido —com frequência maior de aplicação— ou mais denso, que precisará de menos aplicações.

Quando usar ácido hialurônico nas articulações?

A indicação depende do tipo de lesão que a pessoa sofre, mas, de modo geral, a substância pode ser aplicada em casos leves, quando há pouco desgaste articular. As circunstâncias para uso do ácido são:

No início de lesões cartilaginosas, retardando a perda de cartilagem;

Na artrose um pouco mais séria;

Em alguns casos de artrose grave, quando a pessoa não quer ou não pode ser operada. Nesse caso, o ácido age mais para melhorar a qualidade de vida, reduzindo as dores que comprometem o sono e a rotina do indivíduo. Aqui, não há efeito protetor da cartilagem.

Funciona em todas as articulações?

A princípio, ele pode ser aplicado em qualquer articulação, mas demonstra melhor efeito nas regiões que recebem mais carga, como joelho, quadril e tornozelo. Nesse sentido, ele também pode ser usado na região temporomandibular.

Antes da indicação de qualquer tratamento, é preciso fazer uma investigação muito bem detalhada para chegar a um diagnóstico preciso da DTM (disfunção temporomandibular). É necessário entender os hábitos de vida do paciente, tipo de dor e qualidade do sono, por exemplo.

Na DTM, o produto pode ser aplicado isoladamente ou em conjunto com outras terapias, que inclui conscientização do paciente sobre a dor, uso de placa oclusal (se houver bruxismo) e exercícios mandibulares.

Como proteger as articulações?

A infiltração de ácido hialurônico não é a primeira opção de tratamento articular nem é indicada isoladamente. Antes de partir para a substância, há outras formas de cuidar das articulações do corpo, como:

Manter uma alimentação balanceada e saudável;

Praticar atividades físicas, que melhoram a qualidade do líquido sinovial;

Hidratar-se bem para impedir a progressão da perda de água dos tecidos, comum ao processo biológico;

Fazer fisioterapia;

Usar palmilhas específicas.

*Com informações de reportagem publicada em 05/04/2023