Pagamento do Auxílio Gás retorna em junho; confira as datas

Os repasses do Auxílio Gás serão retomados pelo governo federal no mês de junho. Como de costume, o pagamento ocorre a cada dois meses, sempre em períodos pares do ano, e será realizado entre os dias 16 e 30 deste mês.

Cronograma do Auxílio Gás - Junho/2025

NIS terminado em 1 - 16/06

NIS terminado em 2 - 17/06

NIS terminado em 3 - 18/06

NIS terminado em 4 - 19/06

NIS terminado em 5 - 20/06

NIS terminado em 6 - 23/06

NIS terminado em 7 - 24/06

NIS terminado em 8 - 25/06

NIS terminado em 9 - 26/06

NIS terminado em 0 - 30/06

Como funciona o Auxílio Gás?

O benefício é destinado a milhões de famílias de baixa renda que constam no CadÚnico, como forma de compensar os altos custos do gás de cozinha (GLP), um item essencial para o preparo dos alimentos.

O valor repassado equivale ao custo médio nacional do botijão de 13 kg, calculado regularmente pela ANP (Agência Nacional do Petróleo). No mês de abril, o montante recebido por cada família foi de R$ 108.

Para ser elegível ao Auxílio Gás, é preciso ter renda mensal por pessoa igual ou inferior a meio salário mínimo. Pessoas já atendidas pelo Bolsa Família ou por outros programas sociais também podem se beneficiar.

O pagamento é feito por meio de contas bancárias ou digitais. Caso o beneficiário não possua uma conta ativa, é criada automaticamente uma conta poupança social digital para o recebimento.

Após ser liberado, o valor do Auxílio Gás pode ser movimentado por até 120 dias. Se não for utilizado nesse período, o recurso poderá ser bloqueado ou devolvido.