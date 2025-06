Ouro tem forte alta, impulsionado por escalada nas tensões comerciais e geopolíticas

O contrato mais líquido do ouro disparou na sessão desta quinta-feira, 12, impulsionado pelas renovadas ameaças comerciais tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Além disso, a escalada de tensões no Oriente Médio, que envolveram da retirada de funcionários americanos da região a sugestões de um ataque ao Irã impulsionam o metal como um refúgio seguro.

O contrato de ouro com vencimento em agosto avançou 1,77% na Comex, divisão de metais da Bolsa de Nova York (Nymex), encerrando o dia a US$ 3.402,4 por onça-troy.

O metal precioso se valorizou após Trump ameaçar impor tarifas unilaterais nas próximas semanas, mantendo a ansiedade comercial e a demanda por refúgios seguros elevadas, afirma Nikos Tzabouras, do Tradu.com, em nota. Ao mesmo tempo, ele sinalizou baixa confiança nas negociações nucleares com o Irã, o que agrava os temores geopolíticos, afirma. A fraqueza do dólar e as compras persistentes de barras de ouro pelos bancos centrais ampliaram ainda mais a força do ouro.

Ainda assim, o Irã e os EUA devem retomar as negociações no fim de semana, e autoridades americanas sugeriram atrasos nas tarifas sobre os principais parceiros de negociação, escreve Tzabouras. Esses acontecimentos podem reduzir o apelo do ouro como refúgio seguro, mas o sentimento geral do mercado favorece a valorização, acrescenta. O metal registrou 23 fechamentos recordes desde o início do ano, com investidores, assustados com as rápidas mudanças geopolíticas, comprando a commodity. Há também um certo impulso aqui, já que os investidores sentem o medo de perder a alta do ouro. O preço do ouro subiu 29% este ano.

"Continuamos otimistas e comprados em ouro, assim como em prata e platina e em muitas ações e títulos internacionais (em moeda local) que também estão se beneficiando da fraqueza do dólar", disse Peter Boockvar, diretor de investimentos do Bleakley Financial Group.

*Com informações Dow Jones Newswires.