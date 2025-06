Novo vídeo mostra decolagem e queda de avião na Índia; 242 pessoas a bordo

Do UOL, em São Paulo

Um novo vídeo mostrou o momento da decolagem e da queda do avião da Air India, com 242 pessoas a bordo, na cidade de Ahmedabad, Um passageiro foi achado vivo dentro da aeronave e 202 corpos foram recuperados até o momento, informou a polícia local.

O que aconteceu

O veículo aparece saindo do aeroporto às 13h38 (5h08 no horário de Brasília). Ele trafega por alguns metros na pista do local e levanta voo em seguida. Nas imagens, é possível vê-lo ganhando altura durante alguns segundos.

Em seguida, o avião começa a perder altitude. A aeronave aparece caindo lentamente perto de edifícios da cidade até que uma grande explosão é observada, seguida de uma nuvem de fumaça que toma o céu.

Aeronave caiu em área de prédios e atingiu uma pousada para médicos. O ponto da queda, segundo a BBC, fica perto do Hospital Civil de Ahmedabad. Uma imagem divulgada pela Força Central de Segurança Industrial da Índia mostra que a parte da cauda do avião ficou "presa" no edifício.

Vítimas em solo precisaram pular de janela para se salvar, diz testemunha. À BBC, a mãe de um médico que estava na hospedaria atingida falou que o filho pulou do segundo andar para fugir do incêndio causado pela colisão. A política local Darshna Vaghela também disse que ajudou médicos a saírem das suas acomodações após o acidente. Ambulâncias foram enviadas para socorro de vítimas e ruas perto do aeroporto foram bloqueadas.

12.jun.2025 - Imagem publicada pela Força Central de Segurança Industrial da Índia mostra avião após atingir prédio em acidente Imagem: @CISFHQrs/X

Ao menos cinco mortos estavam em solo, explicaram autoridades locais. Segundo a reitora da Universidade Médica B.J, Minakshi Parikh, mais de 50 estudantes almoçavam no momento em que o local foi atingido e cinco alunos que estavam no prédio morreram. "A maioria deles escapou, mas 10 ou 12 ficaram presos no fogo. A fumaça era muito densa", explicou a médica à imprensa local. Segundo a Federação de Médicos da Índia, há dezenas de estudantes de medicina internados e dois deles estão na UTI.

Pedido de ajuda foi feito antes do acidente. Segundo a BBC, um chamado de "mayday", que funciona como um código de emergência, foi emitido para a torre de controle do aeroporto pouco após a decolagem, mas nenhuma outra comunicação foi feita pela aeronave depois disso.

Sinal da aeronave foi perdido quando ela atingiu 625 pés (cerca de 190 metros de altura). Segundo a plataforma de monitoramento FlightRadar24, o avião passou menos de um minuto voando após a decolagem, segundo o registro da plataforma. O aeroporto foi fechado imediatamente após o acidente, mas voltou a funcionar no fim do dia.

Passageiro sobreviveu

Passageiro que sobreviveu estava sentado na cadeira 11A, segundo a polícia. Em entrevista ao canal local ANI, GS Malik, chefe de polícia de Ahmedabad, afirmou que o homem está no hospital. Mais cedo, o chefe de polícia tinha afirmado que "não havia indícios de sobreviventes". O assento em que o homem estava é o primeiro da classe econômica, ficando atrás de uma saída de emergência e duas fileiras antes da asa.

Sobrevivente tem nacionalidade britânica, mostra lista. Segundo a relação da aeronave divulgada pelas autoridades indianas, quem estava na cadeira 11A era Vishwash Kumar Ramesh. Ele está internado em um hospital, onde se recupera de ferimentos. Ouvido pela BBC, um parente de Vishwash afirmou que o homem nasceu na Índia, mas mora na Inglaterra desde a juventude. Ele tem uma filha e uma esposa no país britânico e teve ferimentos leves no acidente, segundo os parentes.

12.jun.2025 - Pessoas fazem buscas em destroços de aeronave da Boeing que caiu na Índia Imagem: Sam PANTHAKY / AFP

Mais pessoas podem ter sobrevivido, sinalizou CEO da Air India. Segundo Campbell Wilson, alguns passageiros feridos foram levados ao hospital. Autoridades locais informaram que 41 feridos foram socorridos, mas não detalharam se essas pessoas estavam em solo ou no avião.

A aeronave estava com 169 indianos, 53 britânicos, um canadense e sete portugueses, esclareceu a Air India. Dez tripulantes e dois pilotos, cujas nacionalidades não foram informadas, também estavam no avião. Após o anúncio sobre o acidente, a companhia aérea atualizou sua foto para uma imagem preta nas redes, sinalizando luto. Onze dos passageiros são crianças, segundo o ministro da Aviação Civil Murlidhar Mohol.