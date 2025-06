Minério de ferro cai enquanto mercado aguarda clareza nas negociações China-EUA

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram nesta quinta-feira, com os investidores aguardando mais detalhes sobre as negociações comerciais entre os EUA e a China, mesmo com o presidente dos EUA, Donald Trump, dando um tom positivo.

O contrato setembro do minério de ferro mais negociado na bolsa de Dalian encerrou as negociações diurnas em queda de 0,21%, a 704 iuanes (US$98,05) a tonelada métrica.

O minério de ferro na bolsa de Cingapura recuava 0,5%, para US$94,5 a tonelada, no início da manhã.

Trump disse na quarta-feira que estava muito feliz com um acordo comercial que restaurou uma frágil trégua na guerra comercial entre os EUA e a China.

O Ministério das Relações Exteriores da China disse na quinta-feira que a China sempre honrará seus compromissos, sem entrar em detalhes.

"Se os dois países conseguirem fechar um acordo, com certeza será uma boa notícia, pois eliminará algumas incertezas para os negócios de exportação; mas, ao mesmo tempo, poderá reduzir a possibilidade de mais estímulos (por parte de Pequim)", disse um gerente de usina siderúrgica sob condição de anonimato.

O foco mudou temporariamente para os fundamentos enfraquecidos antes que haja mais clareza nas negociações comerciais entre a China e os EUA, disse Ge Xin, vice-diretor da consultoria Lange Steel.

"A produção de aço vem caindo há duas semanas, indicando menor consumo de matérias-primas, incluindo minério de ferro", disse Ge.