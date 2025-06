Militante brasileiro preso em Israel por tentar furar bloqueio a Gaza está a caminho da deportação

O brasileiro Thiago Ávila, que estava a bordo da embarcação Madleen que tentou furar o bloqueio de Israel à Faixa de Gaza para levar ajuda humanitária, está a caminho da deportação de Israel, de acordo com a ONG Adalah nesta quinta-feira (12). Antes dessa decisão das autoridades israelenses, ele havia optado por fazer greve de fome e água e, por isso, foi transferido para uma cela isolada.

Henry Galsky, correspondente da RFI em Israel

As informações foram obtidas pela RFI em contato com a Adalah, organização de direitos humanos em Israel que defende os tripulantes que se recusaram a ser deportados e seguiam detidos.

Segundo a organização, as autoridades israelenses o transferiram para uma cela isolada para que ele não influenciasse os demais membros do grupo. O brasileiro tomou a decisão de fazer greve de fome e água por considerar a sua prisão ilegal.

A RFI entrou em contato com a embaixada do Brasil em Tel Aviv e recebeu a informação de que o brasileiro segue recebendo assistência consular.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel disse à RFI que "devido a questões de privacidade, não abordamos informações individuais dos detidos", quando questionado sobre a situação de Ávila.

Adalah indicou que seis militantes, entre eles a eurodeputada franco-palestina Rima Hassan também estavam a caminho do aeroporto Ben-Gurion para serem expulsos do país, após mais de 72 horas de detenção em Israel.

"Eles devem ser expulsos hoje (quinta-feira) ou amanhã de manhã (sexta-feira)", precisou a ONG.

"Durante a detenção, os ativistas foram submetidos a maus-tratos, medidas punitivas e tratamentos agressivos, e dois foram colocados em isolamento durante um certo tempo", acrescentou a organização, se referindo a Thiago Ávia e Rima Hassan.

Doze militantes saíram em 1° de junho da Itália a bordo do veleiro Madleen para a Faixa de Gaza. Eles foram presos, após a abordagem do barco na segunda-feira de manhã pela Marinha israelense, a cerca de 185 quilômetros da costa do território palestino.

Quatro deles - a sueca Greta Thunberg, dois franceses e um espanhol - voltaram para seus países na terça-feira, após aceitarem a expulsão de Israel.

Os 12 militantes são proibidos de entrar em Israel pelos próximos 100 anos, indicou a ONG.

(RFI e AFP)