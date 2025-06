Mapa Capital assume dívida de R$1,6 bi da Casas Bahia, diz fonte

Por Alberto Alerigi

SÃO PAULO (Reuters) - A gestora de participações Mapa Capital acertou acordo para adquirir as debêntures de segunda série da décima emissão da Casas Bahia, uma dívida de cerca de R$1,6 bilhão, conversível em ações, que vinha sendo negociada pela rede de varejo junto ao Bradesco e ao Banco do Brasil, disse uma fonte com conhecimento do assunto nesta quinta-feira.

"O acordo envolve apenas as debêntures da segunda série", afirmou a fonte, citando o acordo acertado pela Mapa com os bancos.

Procuradas, Casas Bahia, Mapa Capital, Banco do Brasil e Bradesco não comentaram o assunto.

O acordo veio uma semana depois que a Casas Bahia anunciou que estava em negociações avançadas com credores para antecipar de outubro para este mês a conversão da dívida de R$1,57 bilhão das debêntures de segunda série em ações da rede de varejo. A transação prevê forte diluição dos acionistas atuais e a rede de varejo havia informado na ocasião que contava com apoio de 99,99% dos credores.

A décima emissão de debêntures da Casas Bahia envolve uma dívida total de R$4,55 bilhões de reais.

O jornal Valor Econômico publicou mais cedo o acordo da Mapa Capital.