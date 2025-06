Mais de 200 ativistas pró-palestinos detidos no Cairo antes de marcha até Gaza

Mais de 200 ativistas de diversas nacionalidades que chegaram ao Egito para participar de uma marcha internacional rumo a Gaza foram detidos em seu hotel ou retidos no aeroporto do Cairo, declarou nesta quinta-feira (12) à AFP Seif Abu Kishk, porta-voz do coletivo organizador.

Duas ações pró-palestinas estão previstas no Egito: o coletivo Marcha Global para Gaza, a partir de sexta-feira com saída do Cairo, e a caravana Soumoud, que parte da Tunísia para chegar à Faixa de Gaza.

As autoridades egípcias indicaram que qualquer forma de ação pró-palestina organizada por "delegações estrangeiras" requer uma "autorização prévia".

As detenções registradas desde quarta-feira pelos organizadores da Marcha Global não foram anunciadas de maneira oficial.

Entre os militantes detidos estão americanos, australianos, austríacos, holandeses, espanhóis, franceses, marroquinos, tunisianos e sul-africanos, segundo Seif Abu Kishk.

Mensagens privadas nas redes sociais ou transmitidas pelos organizadores referem-se a detenções de gregos, argelinos e colombianos, e expulsões de franceses, alemães e belgas.

Cerca de 4.000 ativistas de 44 países haviam reservado voos para o Cairo com o objetivo de participar da manifestação, de acordo com os organizadores.

O plano é viajar de ônibus do Cairo até a cidade de Arish, a 344 km da capital egípcia. De lá, os ativistas se deslocarão a pé até a fronteira do Egito com Gaza, perto de Rafah, no sul do enclave, cobrindo "50 km de marcha em três dias".

Por sua vez, a caravana Sumud, que partiu da Tunísia, é composta por uma dezena de ônibus e uma centena de veículos. Ela chegou na quarta-feira a Trípoli, a capital da Líbia.

Após 20 meses de guerra entre Israel e o Hamas, desencadeada pelo ataque de comandos do movimento islamista palestino em território israelense, Israel enfrenta uma crescente pressão por parte da comunidade internacional para permitir o fornecimento de mais ajuda humanitária em Gaza.

