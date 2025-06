Lutnick descarta exportação de chips avançados dos EUA à China após reuniões em Londres

A liberação de exportações de semicondutores americanos de ponta para a China "nunca esteve na mesa" e não será considerada, afirmou o secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, nesta quinta-feira. "A China compete conosco e não vamos mandar nossos melhores itens", afirmou em entrevista à Fox Business, em referência aos chips mais avançados. "Nossos melhores chips nunca estiveram em jogo, e não estarão."

As declarações ocorrem após as reuniões bilaterais para tratar de assuntos comerciais realizadas no começo desta semana em Londres. Apesar disso, o secretário sinalizou abertura para avanços com Pequim em outras áreas, como os minerais estratégicos. "À medida que os ímãs começarem a fluir, vamos retirar nossas contramedidas", disse, sugerindo que os EUA podem recuar em algumas sanções se houver progresso do lado chinês.

Além dos semicondutores, Lutnick também comentou sobre a suspensão temporária de tarifas por 90 dias, afirmando que a medida "provavelmente não será prorrogada". Segundo ele, "Trump já deu seu prazo sobre pausa na aplicação de tarifas". O integrante do gabinete de Trump ainda destacou que os EUA estão recebendo "ótimas propostas para acordos comerciais com países".

Lutnick destacou que, na noite da quarta-feira, o governo Trump lançou o site do programa "Gold Card" do republicano, que dá direito a cidadania americana permanente mediante pagamento de US$ 5 milhões. "O site teve 25 mil inscrições em 15 horas", comemorou o secretário.