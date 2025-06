Kotscho: Todos os problemas que Lula passa são criados pelo próprio governo

O presidente Lula (PT) registra os números mais baixos de popularidade em três mandatos, mas todos os problemas que enfrenta são criados pelo próprio governo, opinou o colunista Ricardo Kotscho no UOL News, do Canal UOL.

O fato é que ele tem razão: o governo pode perder [a próxima eleição] para ele mesmo. Todos os problemas que está enfrentando são criados pelo próprio governo, e não pela oposição. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

A pesquisa Datafolha, divulgada na tarde de hoje, mostra que 28% dos entrevistados aprovam a gestão do presidente, ante 40% daqueles que reprovam. Na rodada anterior, no começo de abril, 38% reprovavam Lula, ante 29% que o julgavam ótimo ou bom. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos para mais ou menos

O principal fato político de lá para cá foi a crise do INSS, que tem amplo impacto na imagem do governo.

No fim de abril, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, que apura a cobrança irregular de R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024 —o esquema teria começado na gestão de Bolsonaro e seguiu até o governo petista.

Esses são os piores índices do Lula nos seus três governos. Está no ponto mais baixo de popularidade desde que ele foi eleito na primeira vez. Mas, em relação aos números anteriores, mostra uma estabilidade. São oscilações pequenas, dentro da margem de erro.

Eu até imaginei que, com a crise do INSS, a pesquisa viria pior. Agora vai depender de como o governo vai encaminhar essa crise. Eu acho que o governo está demorando para reagir a isso. Eu sei que o governo não tem dinheiro, que acabou o dinheiro. Mas ele está demorando a reagir. Se for esperar que a Justiça processe os bandidos que roubaram... a gente sabe como funciona a Justiça no Brasil. Eles não vão receber nunca.

Então, está faltando ao governo agilidade para o governo encontrar um jeito para resolver. Isso só será resolvido quando o dinheiro de quem foi roubado for devolvido. O resto é poesia. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Trevisan: Trump dá tiro no pé com caos em LA e ajuda 'novo líder democrata'

No UOL News, o professor Leonardo Trevisan afirmou que o presidente americano, Donald Trump, deu um tiro no próprio pé ao instigar manifestações de imigrantes, em Los Angeles (EUA), e pode ajudar a criar um novo líder democrata para as próprias eleições.

Tem uma expressão bem nossa que pode vir junto com essa 'malandragem' do Trump: 'tiro no pé'. O que ele produziu foi exatamente isso. Ele conseguiu estabelecer uma liderança democrata, com pensamento moderado, em um estado que é fortemente democrata, dando um sinal de recuperação de identidade política. Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais

Os distúrbios começaram no último fim de semana na região de Los Angeles entre imigrantes e as forças de ordem. Os manifestantes foram às ruas em protesto contra a política imigratória de Trump. A Casa Branca reagiu de forma polêmica e anunciou o envio de 2.000 soldados para a Califórnia.

Além dos milhares de soldados, Washington anunciou que 500 fuzileiros navais estavam de prontidão e poderiam ser enviados para a região, o que seria um gesto sem precedentes. O governador do estado, Gavin Newsom, chamou o movimento de uma "crise fabricada" por parte de Trump e com o objetivo político e militar de impedir a ação de estados e da oposição.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: