Lula critica 'desfaçatez' de Bolsonaro em interrogatório sobre tentativa de golpe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta quinta-feira "a desfaçatez" do seu antecessor Jair Bolsonaro no interrogatório da última terça-feira no Supremo Tribunal Federal, onde este último enfrenta um julgamento por suposta tentativa de golpe de Estado.

"O ex-presidente mentia 11 vezes por dia. Vocês viram a desfaçatez dele no depoimento? Ou seja, o país não merece isso. Esse país é um país de gente séria", disse Lula, durante evento oficial em Minas Gerais transmitido por redes sociais.

Bolsonaro negou participação em um plano para atentar contra o Estado de Direito após a sua derrota eleitoral em 2022. Lula considerou "covarde" o comportamento do seu antecessor na audiência judicial.

"Você viu que ele é um covardão? Você viu o depoimento dele, né? Ele estava com os lábios secos e estava quase se borrando. É muito fácil ser corajoso dentro de casa, no celular falando mal dos outros", criticou o presidente, que estava acompanhado de ministros e de uma plateia.

Essa foi a primeira reação pública de Lula ao interrogatório de Bolsonaro.

ll/ffb/cjc/lb

© Agence France-Presse