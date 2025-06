Lista de passageiros a bordo do avião que caiu é divulgada; veja nomes

Entre as 242 pessoas a bordo do avião que caiu hoje perto do Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel, na cidade de Ahmedabad, na Índia, estavam 230 passageiros a caminho de Londres, que tiveram seus nomes divulgados pela imprensa indiana. Um passageiro foi achado vivo dentro da aeronave e 204 corpos foram encontrados até o momento, informou a polícia local.

O que aconteceu

Ao menos 121 homens, 91 mulheres e 11 crianças, sendo dois bebês, estavam no avião, mas idades não foram informadas. O Boeing 787-8 da Air India estava a caminho do aeroporto londrino de Gatwick. Outras sete pessoas tiveram apenas o nome informado na lista de passageiros da companhia aérea, divulgada na íntegra pela revista India Today.

Aeronave transportava 169 indianos, 53 britânicos, um canadense e sete portugueses. Até o momento, mais de 200 corpos foram retirados dos escombros, segundo socorristas.

Havia a bordo, também, 10 tripulantes e dois pilotos, cujas nacionalidades não foram informadas. Após o anúncio sobre o acidente, a companhia aérea atualizou sua foto para uma imagem preta nas redes, sinalizando luto.

12.jun.2025 - Corpo de vítima de acidente aéreo na Índia é retirado de escombros Imagem: REUTERS/Amit Dave

Ex-chefe do Conselho de Ministros do governo indiano Vijay Rupani está na lista de passageiros. O ex-ministro, membro do Partido Bharatiya Janata, voltaria para Londres no dia 30 de junho e voava na classe executiva, ainda segundo a imprensa indiana.

Acidente ocorreu durante a decolagem do avião. Imagens circulando nas redes sociais mostraram destroços em chamas e uma densa fumaça preta subindo aos céus próximo ao aeroporto. Segundo os registros, a aeronave iniciou a decolagem às 13h38 (5h08 no horário de Brasília) e caiu cinco minutos depois.

Ainda não há confirmações sobre número exato de mortos e feridos. Um passageiro foi encontrado vivo dentro da aeronave e 204 corpos foram recuperados até o momento, informou a polícia local (leia mais aqui).

Veja lista de passageiros

1. A. Amin

2. Subhashchandra Amin

3. Neha Pramukh Nanda

4. Pravesh Pramukh Nanda

5. Prayash Pramukh Nanda

6. Babiben Kuberbhai Patel

7. Dilip Mahendrabhai Patel

8. K Patel

9. K Patel

10. Meena Dilip Patel

11. S Patel

12. Vijay Ramniklal Rupani

13. Alpa Nishith Soni

14. Swapnil Sonti

15. Yoga Sonti

16. Vallabh Nagji Agheda

17. Vinaben Vallabh Agheda

18. Manav Amrutlal

19. H Avaiya

20. Manish Babu

21. Chandu Baguane

22. Dhir Baxi

23. Heer Baxi

24. Deepanshi Bhaoduriya

25. Santubhai Bica

26. G Brahmbhatt

27. Kalyanigaurav Brahmbhatt

28. Vanita Cana

29. Jaminiben Chaudhari

30. Dhapuben Chaudhary

31. Kamleshbhai Chaudhary

32. R Chauhan

33. A Chitthiwala

34. Ankitkumar Chodavadya

35. Ravji Shambhi Chovatia

36. Sharaben Ravji Chovatia

37. L Christian

38. R Christian

39. Rozar David Christian

40. M Dangar

41. Nirupama Rambhai Dangar

42. Pushpaben Rajnikant Darji

43. Rajnikant Chimanlal Darji

44. K Dayani

45. Indravadan Shashikant Doshi

46. Jyoti Indravadan Doshi

47. Faizan Rafik

48. Jayaben Navinchandra Gajar

49. Sanket Atulgir Gauswami

50. Aadiv Girish

51. Takshvi Girish

52. K Godhaniya

53. R Godhaniya

54. J Gondaliya

55. R Nair Gopakumaran

56. Jinalben Gosar

57. F Greenlaw

58. Badrudin Hasanali Halani

59. Malekben Rajabali Halani

60. Yasmin Badrudin Halani

61. Ashwin Sures Harrington

62. Ramesh Hirji Hirani

63. Babubhai Lalji Hirpara

64. V Hirpara

65. Harpreet Hora

66. Nusratajtah Jethara

67. B Jimulta

68. R Jimulta

69. Kamineben Nilesh Joshi

70. Miraya Joshi

71. Nakul Joshi

72. Pradyut Joshi

73. Prateek Joshi

74. Yasha Kamdar

75. Payal Sureshbhai Khatri

76. Lalji Khimani

77. Nilkumar Khunt

78. Devji Lacmane

79. Girish Lalgi

80. Aparna Lavania

81. Neeraj Lavania

82. Bhavik Maheswari

83. Elcina Alpesh Makwana

84. S.Makwana

85. Mohammed Adnan Master

86. Jamie Ray Meek

87. Megha Mehta

88. Sunil Kumar Mehta

89. Varsha Mehta

90. Prakash Chandra Menaria

91. Vardi Chand Menaria

92. Rajnikant Haridas Mervana

93. Sajedaben Salim Mistar

94. K Mistri

95. Raxa Modha

96. Rudra Modha

97. B. Modi

98. Shagun Modi

99. Shubh Modi

100. Panna Nagar

101. Akeel Nanabawa

102. S. Nanbawa

103. Mariyam Tinayat Padartiya

104. Riddhi Padasla

105. K Paghadal

106. N Paghadal

107. Sanjana Saruin Palkhiwala

108. Narendranamnilal Panchal

109. Usha Panchal

110. H Pandya

111. N Pandya

112. Abhinav Shivbhai Parihar

113. Chaitanya Ramanlal Parikh

114. Bhogilal Bhimabhai Parmar

115. Hansaben Bhogilal Parmar

116. N Parmar

117. S Parmar

118. A Patel

119. Altafhusen Ismail Patel

120. A Patel

121. Ashol Patel

122. Babubhai Manjibhai Patel

123. Bharatiben Ashokbhai Patel

124. Bhartiben Jashbhai Patel

125. B Patel

126. D. Patel

127. D. Patel

128. Dineshkumar Kantilal Patel

129. Dipti Rakesh Patel

130. Dirdh Prafullkumar Patel

131. Divyaben Rajnikant Patel

132. Dusyantkumar Patel

133. Harshikaben J Patel

134. Harshit Anilbhai Patel

135. Hasumatiben Patel

136. Heena Saurabhkumar Patel

137. Hemangini Arunkumar Patel

138. J Patel

139. Jayantilal C Patel

140. Jayashri Patel

141. Joitiben Somabhai Patel

142. Kailashben Dhirubhai Patel

143. K Patel

144. Kiritkumar Lallubhai Patel

145. Kokilaben Patel

146. K Patel

147. Manju Mahesh Patel

148. Manjulaben Jagdishbhai Patel

149. M Patel

150. Monaliben Patel

151. Ambalal Mukundbhai Patel

152. N. Patel

153. Nikhilkumar Patel

154. Nilkanth Patel

155. Sureshkumar Nirali Patel

156. Ashokbhai Nitaben Patel

157. P. Patel

158. Harshit Pooja Patel

159. Dilipbhai Prashantkumar Patel

160. Pravinkumar Patel

161. P. Patel

162. P. Patel

163. Radhabai Patel

164. Mahijibhai Rajnikant Patel

165. R. Patel

166. R. Patel

167. Ranjanben Patel

168. Ambalal Ratilal Patel

169. Rekhabenratilal Patel

170. Chiragkumar Rudra Patel

171. Pinal Rupalben Patel

172. Ibrahim Salim Sahil

173. Raojibhai Shashikanti Patel

174. Shobhanaben Patel

175. Jethabai Somabhai Patel

176. Sunny Patel

177. Suresh Patel

178. Tarlikaben Patel

179. Ushabenvinodchandra Patel

180. Vaibhab Patel

181. V. Patel

182. Vinodchandragovindbhai Patel

183. Ashok Mayur Patil

184. A. Patolyia

185. Ashaben Pawar

186. Mahadev Pawar

187. V. Peshavaria

188. K. Prajapati

189. R. Vassaramo Premgi

190. Akashkumar Purohit

191. Narendrasinh Vasuben

192. Kushboo Rajpurohit

193. Ajaykumar Hamesh

194. Viswashkumar Ramesh

195. Anandiben Rana

196. Bipin Bhavna Rana

197. Raghavbai Narshi Sagparia

198. Saiyedmiya Inayatali Sayed

199. Inayatali Nafisabanu Saiyed

200. Inayatali Taskin Saiyed

201. Inayatali Waqueeale Saiyed

202. Shah Hitesh Amita

203. Dhirajlal Hiteshkumar Shah

204. Ketankumar Shah

205. Balubhai Pinakin Shah

206. Pinakinbai Rupaben Shah

207. Hemaxi Shantilal

208. A. Sharma

209. Parth Sharma

210. Vasantlal Himanshu Sheth

211. F. Shethwala

212. Ali Amani Syed

213. Ali Javed Syed

214. Ali Javed Mariam Syed

215. Ali Zayn Syed

216. Adam Taju

217. Adam Hasina Taju

218. S. Tapeliwala

219. L. Thakkar

220. R. Thakkar

221. M. Vaghela

223. P. Vahora

224. Z. Vahora

225. Rama Valubai

226. A. Vansadiya

227. D. Vansadiya

228. Rajakbhai Salmaben Vhora

229. Ebrahim Hannaa Vorajee

230. Komi Vyas