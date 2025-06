Israel bombardeia Irã: 'Ataque preciso e preventivo'

Israel bombardeou o Irã na noite de hoje (horário de Brasília). Barulhos de explosões estão sendo relatados na capital, Teerã, e no entorno, segundo a Al Jazeera e agência de notícias estatal iraniana Nour.

O Irã está com a defesa aérea em alerta máximo, informou a IRIB News, a TV estatal iraniana.

O que aconteceu

Ministro da Defesa israelense confirmou o ataque. Israel Katz afirmou que foi realizado um "ataque preventivo" contra o Irã.

Nesta noite, Israel disse que completou o "ataque inicial" contra o Irã, sem detalhar se fará novas fases. As FDI (Forças de Defesa de Israel) afirmaram que a operação, nomeada de "Nação dos Leões", foi contra "dezena de alvos militares" relacionados ao programa nuclear do Irã, bem como instalações nucleares.

"As FDI estão prontas para continuar a agir conforme necessário", disseram. Eles alegam que o Irã teria urânio enriquecido para fazer 15 bombas nucleares em poucos dias e precisaram atuar contra a "ameaça iminente". "Armas de destruição em massa nas mãos do regime iraniano representam uma ameaça existencial a Israel e uma ameaça significativa ao mundo em geral. Israel não permitirá."

"Vamos continuar a atacar o tempo que for necessário", disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

O governo de Israel alertou sua população de uma possível represália. "Após o ataque preventivo do Estado de Israel contra o Irã, espera-se um ataque de mísseis e drones contra o Estado de Israel e sua população civil no futuro imediato", disse o ministro da Defesa, Israel Katz.

Katz também disse ter assinado uma "ordem especial" para declarar estado de emergência em todo o país. "Vocês devem obedecer às instruções do Comando da Frente Interna e das autoridades e permanecer nas áreas protegidas", acrescentou.

Israel fechou o espaço aéreo para decolagens e pousos, informou o Ministério dos Transportes. Já o Irã suspendeu todos os voos no seu principal aeroporto, Iman Khomeini, localizado na capital, divulgou a TV estatal iraniana.

Atividades educacionais, aglomerações e idas ao trabalho, exceto em serviços essenciais, também estão proibidas. A determinação foi emitida pelo Comando da Frente Interna das FDI. Tzvika Tessler, do Comando da Frente Interna, disse ao Canal 12 que pode ocorrer um "ataque significativo com mísseis pesados", atingindo qualquer lugar do país, nas próximas horas.

Sirenes estão sendo ouvidas em todo o território, segundo o Times of Israel. Porém, Tessler disse que a intenção do ruído era alertar os israelenses que o país está prestes a entrar em "uma nova situação". Até 21h40, nenhum ataque havia sido lançado contra o país. Netanyahu convocou o seu gabinete de segurança.

Casa Branca nega relação com o ataque

A Casa Branca afirmou que não esteve envolvida nos ataques. Mais cedo, Donald Trump reconheceu que Israel poderia atacar o Irã, mas havia solicitado que isso só ocorresse caso as negociações entre Teerã e Washington fracassassem.

O governo americano havia agendado uma reunião para o fim de semana com o Irã e a possibilidade de um acordo era real. Mas, para Israel, existia um risco real de que Teerã desenvolvesse uma tecnologia suficiente para se armas no curto prazo.

Os ataques ocorrem ainda no dia em que a Agência Internacional de Energia Atômica constatou que o Irã havia violado seus compromissos de não realizar enriquecimento nuclear.

Secretário de Estado dos EUA diz que Israel "tomou medidas unilaterais" contra o Irã. "Não estamos envolvidos em ataques contra o Irã e nossa principal prioridade é proteger as forças americanas na região. Israel nos informou que acredita que essa ação foi necessária para sua autodefesa", disse Marco Rubio.