Inflação ao consumidor na Argentina desacelera para 1,5% em maio ante abril

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Argentina teve alta de 1,5% em maio na comparação mensal, informou nesta quinta-feira, 12, o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec). O índice desacelerou após alta de 2,8% em abril no comparativo mensal.

Na variação anual, a inflação no país foi de 43,5% em maio, o que representou também uma desaceleração ante o nível de 47,3% em abril. Na variação acumulada do ano até maio, a inflação na Argentina ficou em 13,3%.

O Indec citou que o grupo com maior alta no mês foi 'Comunicação' (4,1%), por conta de aumentos nos serviços de telefonia e internet. A segunda maior alta foi do grupo 'Restaurantes e Hotéis' (3%), diante das pressões de alimentos fora do domicílio.

Os grupos que registraram as menores variações em maio foram 'Alimentos e bebidas não alcoólicas' (0,5%) e 'Transporte' (0,4%), acrescentou o Indec.