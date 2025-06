Incertezas podem restringir crescimento da zona do euro, diz vice do BCE

FRANKFURT (Reuters) - A economia da zona do euro tem se mostrado resiliente, mas enfrenta uma série de riscos, como as tarifas, que podem frear o crescimento, disse o vice-presidente do Banco Central Europeu, Luis de Guindos, nesta quinta-feira.

"Embora seja impossível prever exatamente o que acontecerá, esses acontecimentos podem muito bem ter um impacto negativo sobre o crescimento da zona do euro", disse de Guindos em um evento.

"Portanto, é importante para nós monitorar de perto o que está acontecendo na economia real, em parte como um indicador inicial para as perspectivas de inflação."

(Reportagem de Francesco Canepa)