Impacto de ações contra União por fraude no INSS chega R$ 1 bi e seguirá crescendo, diz AGU

A Advocacia-Geral da União (AGU) contabilizou mais de 65 mil ações judiciais que pedem a responsabilização da União e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pelos descontos ilegais nos benefícios de aposentados do INSS. A estimativa da AGU é que o impacto dessas ações chegue a R$ 1 bilhão e que a judicialização continuará crescendo, já que há mais de 9 milhões de segurados potencialmente.

A Polícia Federal (PF) investiga 12 entidades que foram beneficiadas com os descontos.

"Enquanto em janeiro de 2024 foram identificadas 412 novas ações; em maio de 2025 o número de novos processos sobre o tema foi de 10.923, em curva que, certamente, continuará cada vez com ascendência mais acentuada. Nesse período de janeiro de 2024 a maio de 2025, já se totalizam mais de 65 mil ações, perfazendo um impacto estimado em quase R$ 1 bilhão", informou a AGU em ação ajuizada no Supremo Tribunal Federal (STF) que pede a suspensão de todos os processos judiciais em curso sobre o tema.