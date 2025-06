Ifo eleva previsão para crescimento do PIB da Alemanha em 2025 e em 2026

O Instituto Ifo elevou a previsão para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha nos próximos dois anos, citando atividade melhor que a esperada no primeiro trimestre, progresso nas negociações comerciais com os EUA e expectativas positivas para políticas do novo governo alemão.

O PIB da Alemanha avançará 0,3% em 2025 e 1,5% em 2026, estima o Ifo, em comunicado divulgado nesta quinta-feira, 12. Antes, as previsões eram de alta de 0,2% e de 0,8%, respectivamente.

Já a previsão para a inflação alemã caiu para 2,1% em 2025 e permaneceu inalterada em 2% para 2026, dentro da meta do Banco Central Europeu (BCE).

O instituto também estima que, apesar do aumento em gastos com defesa e infraestrutura, a política fiscal da Alemanha continuará restritiva em 2025.