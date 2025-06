Ibovespa recua com fraqueza de commodities e MP no radar

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nos primeiros negócios desta quinta-feira, em meio à fraqueza de commodities como petróleo e minério de ferro no exterior, que reverberava nas blue chips Petrobras e Vale, enquanto agentes do mercado também avaliavam medida provisória do governo para compensar os recuos nos aumentos do IOF.

Às 10h11, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, caía 0,39%, a 136.593,99 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 18 de junho, cedia 0,62%.

(Por Paula Arend Laier)