Fuzileiros navais se preparam para atuar em Los Angeles enquanto protestos se espalham pelos EUA

Por Brad Brooks e Sandra Strojanovic

LOS ANGELES (Reuters) - O estado da Califórnia enfrentará o governo Trump no tribunal nesta quinta-feira, em disputa relacionada ao envio de tropas norte-americanas para Los Angeles, depois que manifestantes voltaram às ruas nas principais cidades do país para protestar contra a repressão imigratória do presidente Donald Trump.

Cerca de 700 fuzileiros navais dos Estados Unidos estarão nas ruas de Los Angeles até quinta ou sexta-feira, disseram os militares, para dar suporte a até 4.000 soldados da Guarda Nacional na proteção de propriedades e agentes federais, inclusive em batidas de imigração.

A decisão de Trump de enviar tropas para Los Angeles apesar das objeções do governador da Califórnia, Gavin Newsom, provocou um debate nacional sobre o uso das forças armadas em operações policiais em solo norte-americano.

Um juiz federal em São Francisco ouvirá os argumentos nesta quinta-feira, como parte do processo da Califórnia contra Trump. O estado está solicitando uma ordem de restrição temporária para bloquear a participação das tropas em atividades policiais.

No processo judicial, a Califórnia argumentou que o governo federal já violou a lei ao fazer com que tropas da Guarda Nacional auxiliassem agentes do ICE -- agência federal responsável pela execução de leis de imigração -- em batidas.

No sábado, os norte-americanos provavelmente verão imagens de tropas norte-americanas nas ruas de duas grandes cidades: Los Angeles, onde tropas estão guardando prédios federais, e Washington, onde soldados, acompanhados por tanques e outros veículos blindados, percorrerão a Constitution Avenue em uma rara demonstração pública de poderio militar para celebrar o 250º aniversário do exército.

Quase 2.000 protestos contra o desfile, que acontecerá no 79º aniversário de Trump, estão planejados em todo o país, em uma das maiores manifestações contra Trump desde que ele retornou ao poder, em janeiro.

Protestos de rua, em sua maioria pacíficos, ocorreram nesta semana em várias cidades além de Los Angeles, incluindo Nova York, Chicago, Washington e San Antonio, Texas.

Os protestos em Los Angeles começaram na sexta-feira passada em resposta a uma série de batidas policiais de imigração na cidade. Trump, por sua vez, convocou a Guarda Nacional no sábado e ordenou o envio de fuzileiros navais na segunda-feira.

"Los Angeles esteve segura e protegida nas últimas duas noites. Nossa grande Guarda Nacional, com uma pequena ajuda dos Fuzileiros Navais, colocou a Polícia de Los Angeles em posição de fazer seu trabalho com eficácia", publicou Trump nas redes sociais nesta quinta-feira.

Autoridades estaduais e municipais dizem que Trump está exagerando o que está acontecendo na cidade e que a polícia local tem a situação sob controle. Os protestos têm sido em grande parte ordeiros, mas ocasionalmente pontuados por violência, geralmente contida a poucos quarteirões.

A polícia disse que manifestantes atiraram fogos de artifício comerciais e pedras contra policiais na noite de quarta-feira.

Outro grupo de quase 1.000 manifestantes marchava pacificamente pelo centro da cidade quando a polícia repentinamente abriu fogo com munições menos letais em frente à Prefeitura.

O chefe do Departamento de Polícia de Los Angeles, Jim McDonnell, disse em entrevista à CNN na noite de quarta-feira que a cidade estava mais calma. Segundo ele, a polícia estava protegendo o direito de liberdade de expressão das pessoas para protestar, ao mesmo tempo em que responsabilizava aqueles que tinham intenção de praticar a violência.

LIMITES

Trump está cumprindo a promessa de campanha de deportar imigrantes, empregando táticas enérgicas consistentes com o estilo político que quebra as normas e que o levou a ser eleito duas vezes.

O governo divulgou imagens mostrando tropas da Guarda Nacional protegendo agentes de imigração que estavam prendendo suspeitos de imigração ilegal -- uma função permitida às tropas pela lei federal.

Mas o estado argumenta que essas tropas da Guarda cruzaram a linha e suas atividades se tornaram ilegais sob a Lei Posse Comitatus de 1878, que proíbe militares de participar da aplicação da lei civil.

"Por exemplo, fotos publicadas nas redes sociais pelo ICE mostram membros fortemente armados da Guarda Nacional ao lado de agentes do ICE durante prisões", disse a Califórnia em seu último processo judicial.

A menos que um juiz intervenha, o papel dos militares provavelmente passará a incluir "detenção, interrogatório e outras atividades que são praticamente indistinguíveis das operações policiais urbanas", afirma o documento.

A Califórnia busca uma ordem judicial que impeça as tropas de "patrulhar as ruas de Los Angeles" e limite seu papel à proteção de funcionários e propriedades federais. O processo, em última análise, busca uma decisão que devolva a Guarda Nacional da Califórnia ao controle do estado, além de uma declaração de que a ação de Trump foi ilegal.

O governo Trump disse em um documento judicial divulgado na quarta-feira que o juiz não deveria restringir as atividades militares em Los Angeles.

“Nem a Guarda Nacional nem os Fuzileiros Navais estão envolvidos na aplicação da lei. Em vez disso, estão protegendo a aplicação da lei, em consonância com a prática de longa data e o poder de proteção inerente de garantir a segurança da propriedade e do pessoal federal”, escreveu o governo.

O major-general do exército dos EUA, Scott Sherman, que comanda a força-tarefa de fuzileiros navais e guardas, disse aos repórteres que os fuzileiros navais não carregarão seus rifles com munição real, mas levarão munição real.

(Reportagem de Brad Brooks, Sandra Stojanovic, Omar Younis, Jane Ross e Arafat Barbakh em Los Angeles, Dietrich Knauth em Nova York e Idrees Ali em Washington; reportagem adicional de Costas Pitas, Christian Martinez, Ryan Jones, Ted Hesson e Alexia Garamfalvi; texto de Daniel Trotta e James Oliphant)