Futuros de Wall Street recuam com tensões no Oriente Médio; Boeing cai

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street recuavam nesta quinta-feira, conforme os sinais de aumento das tensões no Oriente Médio pesavam sobre o sentimento e os investidores buscavam mais clareza em relação às recentes negociações comerciais entre Estados Unidos e China.

As ações da Boeing perdiam 7% no pré-abertura, depois que um avião da Air India com mais de 200 pessoas caiu na cidade de Ahmedabad, no oeste da Índia, e o site de rastreamento de aviação Flightradar24 mostrou que o avião era um Boeing 787-8 Dreamliner.

O presidente Donald Trump disse na quarta-feira que funcionários dos EUA estavam sendo retirados do Oriente Médio, pois pode ser um "lugar perigoso", acrescentando que os EUA não permitirão que o Irã tenha uma arma nuclear.

Isso ocorre em um momento volátil para a região e apenas alguns dias antes da sexta rodada de negociações nucleares entre o Irã e os EUA. Uma autoridade iraniana disse na quarta-feira que Teerã atacará bases norte-americanas na região se as negociações fracassarem e surgirem conflitos.

Nesta quinta-feira, a China confirmou um acordo comercial com os EUA, fortalecendo uma delicada trégua na guerra tarifária que tem agitado os mercados globais durante a maior parte do ano.

"Agora que se chegou a um consenso, os dois lados devem cumpri-lo", disse Lin Jian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, em uma coletiva de imprensa regular.

Os investidores também buscavam mais detalhes sobre a estrutura discutida por autoridades dos EUA e da China em uma conversa de dois dias em Londres nesta semana.

O futuro do S&P 500 caía 0,46%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha queda de 0,4%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,53%.

As ações da Tesla perdiam 1,1% e as da Nvidia recuavam cerca de 0,7%.

