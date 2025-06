Ex-ministro da Índia está entre passageiros de avião que caiu após decolar

O ex-chefe do Conselho de Ministros do governo indiano Vijay Rupani está na lista de passageiros do avião com mais de 242 pessoas que caiu hoje na cidade de Ahmedabad, na Índia. Não há indícios de sobreviventes.

O que aconteceu

Ainda não se sabe qual seu estado de saúde. Até o momento, mais de 200 corpos foram retirados dos escombros, segundo socorristas. O ministro da Saúde da Índia, Jagat Prakash Nadda, informou que ''há muitas pessoas mortas'' e tem preparado os hospitais para receber feridos.

A imprensa indiana divulgou o ticket de voo de Rupani. Em uma consulta no site da Air India, o UOL também encontrou o sobrenome do homem entre os que decolavam na aeronave. Autoridades do país, no entanto, ainda não falaram oficialmente sobre a presença dele.

Status de voo Imagem: Reprodução / Air India

O ex-ministro voltaria para Índia no dia 30 de junho. Ele voava na classe executiva, ainda segundo informações dos jornais indianos.

Rupani foi ministro-chefe de Gurajat por dois mandatos. Membro do Partido Bharatiya Janata, ele esteve no cargo de de 7 de agosto de 2016 a 11 de setembro de 2021, quando renunciou ao posto e foi sucedido por Bhupendra Patel.

Acidente foi logo após a decolagem

O Boeing 787-8 da Air India estava a caminho do aeroporto de Gatwick, em Londres. Havia 242 passageiros e tripulantes a bordo, segundo a companhia aérea. Ainda não há informações sobre número exato de mortos e feridos.



A aeronave estava com 169 indianos, 53 britânicos, um canadense e sete portugueses, esclareceu a Air India, além de dez tripulantes e dois pilotos, cujas nacionalidades não foram informadas. Após o anúncio sobre o acidente, a companhia aérea atualizou sua foto para uma imagem preta nas redes, sinalizando luto. Onze dos passageiros são crianças, segundo o ministro da Aviação Civil Murlidhar Mohol.

O acidente aconteceu durante a decolagem do avião. Imagens circulando nas redes sociais mostraram destroços em chamas e uma densa fumaça preta subindo aos céus próximo ao aeroporto. Segundo os registros, a aeronave iniciou a decolagem às 13h38 (4h08 no horário de Brasília) e caiu cinco minutos depois.

Aeronave caiu em área de prédios e atingiu uma pousada para médicos. O ponto da queda, segundo a BBC, fica perto do Hospital Civil de Ahmedabad. Uma imagem divulgada pela Força Central de Segurança Industrial da Índia mostra que a parte da cauda do avião ficou "presa" no edifício.

Ao menos cinco mortos estavam em solo, explicaram autoridades locais. Segundo a reitora da Universidade Médica B.J, mais de 50 estudantes almoçavam no momento em que o local foi atingido e cinco alunos que estavam no prédio morreram. "A maioria deles escapou, mas 10 ou 12 ficaram presos no fogo. A fumaça era muito densa", explicou a médica à imprensa local.

Pessoas fazem buscas em destroços de aeronave da Boeing que caiu na Índia Imagem: Sam PANTHAKY / AFP

Ambulâncias foram enviadas para socorro de vítimas e ruas perto do aeroporto foram bloqueadas. À BBC, a mãe de um médico que estava na hospedaria atingida falou que o filho pulou do segundo andar para se salvar. A política local Darshna Vaghela também disse que ajudou médicos a saírem das suas acomodações após o acidente.

Pedido de ajuda foi feito antes do acidente. Segundo a BBC, um chamado de "mayday", que funciona como um código de emergência, foi emitido para a torre de controle do aeroporto pouco após a decolagem, mas nenhuma outra comunicação foi feita pela aeronave depois disso.

A plataforma de monitoramento FlightRadar24 perdeu o sinal da aeronave quando ela atingiu 625 pés (cerca de 190 metros de altura). O avião passou menos de um minuto voando após a decolagem, segundo o registro da plataforma. O aeroporto foi fechado imediatamente após o acidente, mas voltou a funcionar no fim do dia.

Boeing disse que tomou conhecimento do acidente. Em sua primeira mensagem oficial após a queda do avião, a companhia afirmou que está "coletando informações" sobre o assunto. As ações da companhia caíram 8% após o acidente.