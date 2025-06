EUA vendem 388,9 mil t de trigo da safra 2025/26, mostra USDA

São Paulo, 12 - Exportadores dos Estados Unidos relataram vendas em 388,9 mil toneladas de trigo da safra 2025/26, já descontados os cancelamentos, na semana encerrada em 5 de junho, informou nesta quinta-feira, 12, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O ano comercial 2025/26 teve início em 1º de junho. Compras de 184 mil toneladas da safra 2024/25, encerrada em 31 de maio, foram transferidas para a nova temporada.Os principais compradores foram México (97,2 mil t), Indonésia (70 mil t), Japão (60,2 mil t), Tailândia (59,9 mil t) e destinos não revelados (58,2 mil t), que compensaram os cancelamentos feitos por Honduras (1,7 mil t).No total, as vendas na semana ficaram mais perto do piso das projeções de analistas do mercado, que estimavam vendas de 300 mil toneladas até 700 mil t.As exportações até 31 de maio alcançaram 197,2 mil toneladas, que levou a um acumulado de 21,107 milhões de toneladas embarcadas em 2024/25, alta de 14% ante a temporada anterior. Na semana, os principais destinos foram Coreia do Sul (55 mil t), Nigéria (38,5 mil t), Japão (35,5 mil t), México (31,3 mil t) e República Dominicana (26,6 mil t).Os embarques de 1º a 5 de junho foram de 115,7 mil toneladas. Os principais destinos foram Filipinas (57,5 mil t), Taiwan (33 mil t), México (19 mil t), República Dominicana (5,7 mil t) e Canadá (500 t).