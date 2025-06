Espremedor sem fio sucesso em vendas está com 52% off; confira avaliações

Se você gosta de suco natural, mas tem preguiça na hora de espremer as frutas, seus problemas podem ter acabado. O Guia de Compras UOL encontrou um modelo de espremedor sem fio, com bateria recarregável, que faz uma xícara de suco rapidamente, segundo o fabricante.

O aparelho está com 52% de desconto hoje na Shopee, saindo por R$ 67. Ele registra mais de 28,3 mil vendas. Descubra as características do espremedor elétrico, o que diz quem comprou e pontos de atenção:

O que diz o fabricante?

Material em ABS (um tipo de plástico) e aço inoxidável;

É portátil e tem peças removíveis, o que facilita na hora da limpeza;

Com capacidade de 400 ml;

Potência de 45W;

Promete fazer uma xícara de suco em 20 segundos;

Precisa carregar por quatro horas antes do primeiro uso;

Carregamento via USB.

O que diz quem comprou?

Com mais de 13 avaliações na Shopee, o produto tem nota média de 4,6 estrelas (máximo de cinco). De acordo com os relatos de consumidores, os principais pontos positivos envolvem o bom custo-benefício.

Chegou relativamente rápido, embalagem simples, material de qualidade, segunda compra, agora presente, de fácil utilização e limpeza, recarregável USB (cabo incluso), ótimo custo x benefício, recomendo! mactlop

Produto muito bom, funciona certinho, valeu a pena, chegou bem embalado e dentro do prazo. claualves123

O produto é ótimo gostei muito, compensa o valor pra quem quer praticidade rapidinho espreme as laranjas aproveitamento da laranja e ótimo também me surpreendeu. Tem que deixar ele carregar o tempo suficiente. Compraria de novo. Chegou rápido e bem embalado. Vendedor atencioso. rosangelaruza

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores reclamaram da baixa eficiência ao espremer as frutas. Confira a seguir alguns comentários:

(...) Eu pensei que fosse ser útil, mas me arrependi não recomendo, nem a laranja ele espreme direito. ma9695015

O produto chegou antes do prazo, porém, o espremedor não tem potência pra espremer a laranja. Fraco. petsonfabiano

(...) Infelizmente o espremedor não espreme nada, fiz várias vezes o teste com uma laranja e não deu nem um dedo de suco, não gostei. solsilva21

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.