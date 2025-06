Empresa aérea indiana indenizará famílias das vítimas em R$ 643 mil

O grupo indiano Tata, responsável pelo avião Boeing 787-8 que caiu hoje perto do Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel, na cidade de Ahmedabad, no oeste do país, divulgou uma nota dizendo que indenizará familiares das vítimas em 10 milhões de rupias, o equivalente a R$ 643 mil.

O que aconteceu

Além do dinheiro, empresa prometeu custear tratamentos médicos de feridos e apoiar ra econstrução do albergue da BJ Medical. O local foi atingido pela aeronave no acidente. O presidente do grupo, Natarajan Chandrasekaran, assinou o comunicado.

Companhia vai "apoiar as famílias e comunidades afetadas neste período inimaginável", diz o texto. Em uma nota anterior, a empresa havia dito que está ajudando "as equipes de resposta a emergências no local e fornecendo todo o apoio e cuidados necessários aos afetados."

Grupo Tata anunciou mais cedo um centro de emergência e uma equipe de apoio para as famílias que buscam informações. Os EUA e o Reino Unido também devem enviar equipes especializadas à Índia para colaborar na investigação.

Acidente aéreo

Um avião que partia do Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel, na cidade de Ahmedabad, na Índia, caiu hoje logo depois da decolagem. O Boeing 787-8 da Air India estava a caminho do aeroporto de Gatwick, em Londres.

A aeronave tinha 242 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes. Um passageiro com nacionalidade britânica sobreviveu e, até a publicação deste texto, 204 corpos haviam sido recuperados.

Mais pessoas podem ter sobrevivido, sinalizou CEO da Air India. Campbell Wilson disse que alguns passageiros feridos foram levados ao hospital, mas não deu detalhes.

A aeronave transportava 169 indianos, 53 britânicos, um canadense e sete portugueses, informou a Air India. Dez tripulantes e dois pilotos, cujas nacionalidades não foram informadas, também estavam no avião.

O acidente aconteceu durante a decolagem. Imagens que circulam nas redes sociais mostram destroços em chamas e uma densa fumaça preta na região do aeroporto. Segundo os registros, a aeronave iniciou a decolagem às 13h38 (5h08 no horário de Brasília) e caiu cinco minutos depois.

Aeronave caiu em área de prédios e atingiu um alojamento para estudantes de medicina. O ponto da queda, segundo a BBC, fica perto do Hospital Civil de Ahmedabad. Uma imagem divulgada pela Força Central de Segurança Industrial da Índia mostra que a parte da cauda do avião ficou "presa" no edifício.

Ao menos cinco estudantes que estavam em solo morreram, explicaram autoridades locais. Segundo a reitora da Universidade Médica B.J, Minakshi Parikh, mais de 50 alunos almoçavam no momento em que o local foi atingido. "A maioria escapou, mas dez ou 12 ficaram presos no fogo. A fumaça era muito densa", disse a médica à imprensa local. Segundo a Federação de Médicos da Índia, há dezenas de estudantes internados, sendo dois na UTI.

Pedido de ajuda foi feito antes do acidente. Conforme a BBC, um chamado de "mayday", que funciona como um código de emergência, foi emitido para a torre de controle do aeroporto pouco depois da decolagem, mas nenhuma outra comunicação foi feita pela aeronave depois disso.

Sinal da aeronave foi perdido quando ela atingiu 625 pés (cerca de 190 metros de altura). Segundo a plataforma de monitoramento FlightRadar24, o avião passou menos de um minuto voando após a decolagem. O aeroporto foi fechado imediatamente após o acidente, mas voltou a funcionar horas mais tarde.