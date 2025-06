Economia do Reino Unido sofre em abril maior retração desde 2023 com impacto das tarifas dos EUA

Por Suban Abdulla e David Milliken

LONDRES (Reuters) - A economia da Reino Unido desacelerou acentuadamente em abril, refletindo as ondas de choque do anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de tarifas abrangentes e um impacto pontual do fim de uma isenção de impostos sobre a venda de imóveis, mostraram dados oficiais nesta quinta-feira.

O Produto Interno Bruta encolheu 0,3% em abril em relação a março - a maior queda mensal desde outubro de 2023 e mais do que a retração de 0,1% prevista em uma pesquisa da Reuters. Em março o PIB havia crescido 0,2%.

A ministra das Finanças, Rachel Reeves, disse que os números do PIB foram "claramente decepcionantes".

Os dados desta quinta-feira foram divulgados um dia depois de ela apresentar uma revisão de gastos plurianual que dividiu mais de 2 trilhões de libras de gastos públicos entre os departamentos do governo.

A economia da Reino Unido tem crescido lentamente desde a pandemia de Covid-19, e a queda no PIB mensal foi liderada por uma contração de 0,4% na produção do setor de serviços.

Um fator importante para isso foi a queda na atividade imobiliária e jurídica em abril após o fim de uma isenção temporária de impostos sobre a compra de casas. Os fabricantes de automóveis também relataram produção e exportações mais baixas tanto para os Estados Unidos quanto para a União Europeia.

IMPACTO DAS TARIFAS

As exportações de produtos britânicos para os EUA caíram 2 bilhões de libras (US$2,7 bilhões) em abril, a maior queda desde o início dos registros mensais em 1997.

Até o momento, o Reino Unido é a única grande economia que fechou um acordo comercial com os EUA, com objetivo isentá-la do aumento das tarifas de Trump sobre as importações de alumínio e aço. Uma taxa de 10% sobre as mercadorias continua em vigor.

Esta semana, os EUA e a China concordaram com um plano, sujeito à aprovação de Trump e de seu colega chinês Xi Jinping, para aliviar as tensões comerciais após dois dias de negociações em Londres.

Os dados mensais do PIB tendem a ser voláteis e alguns economistas observaram um padrão desde 2022, em que o PIB britânico é mais forte no primeiro trimestre de cada ano e mais fraco no segundo semestre, levantando questões sobre o ajuste sazonal desde a pandemia.

(Reportagem de Suban Abdulla e David Milliken)