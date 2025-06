Drones que interromperam voos no aeroporto de Guarulhos eram do tráfico

Os drones que causaram o fechamento do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na noite de ontem, eram controlados por traficantes de drogas. A informação é da Polícia Militar.

O que aconteceu

Criminosos monitoravam presença da polícia no aeroporto. Ao menos três homens foram vistos realizando o transporte da droga em uma área restrita do aeroporto. A denúncia foi feita por um militar que trabalha no local. "Ele viu três criminosos realizando o transporte de pasta base de cocaína. Chegou a informação que eles estariam utilizando drones para o tráfico", afirmou o capitão da PM de São Paulo, Alexandre Guedes, em entrevista ao Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes.

Homens fugiram com a chegada a Polícia Militar ao aeroporto. A suspeita é de que o trio tenha entrado em uma área de mata.

Eles deixaram a carga de cocaína para trás. Os três pacotes com cerca de 160 kg de cocaína cada foram apreendidos e encaminhados para a Polícia Federal. "Acreditamos que eles foram avisados e fugiram para uma área de mata. A PM tentou, mas não conseguiu localizar os bandidos", acrescentou o capitão.

A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar o caso. Em nota, a corporação informou que as investigações continuam para apurar as circunstâncias do crime e identificar todos os envolvidos.

Três homens tentavam transportar aproximadamente 150 kg de pasta base de cocaína Imagem: Divulgação

Mais de 30 voos foram impactados

A paralisação em pousos e decolagens durou cerca de duas horas. O primeiro drone foi visto por volta das 21h27 perto da rampa de aproximação durante o pouso, quando pilotos alertaram a torre de controle sobre a presença dos objetos. O aeroporto voltou a funcionar normalmente às 23h18 após o helicóptero Águia da PM sobrevoar a região e não encontrar nenhum drone no local.

Passageiros reclamaram do cancelamento de voos nas redes sociais. Mais de 30 voos foram impactados. Em nota, a Gol confirmou que dois voos precisaram ser cancelados e outros dez foram alternados para aeroportos próximos. Já a Latam declarou que 20 voos foram impactados após a suspensão das operações de pouso e decolagem devido à presença de drones. A Azul esclareceu que dois aviões precisaram pousar em outro aeroporto.

As operações no aeroporto já foram foram normalizadas. A GRU Airport, que administra o local, afirmou que o uso de drones nas imediações do sítio aeroportuário coloca em risco a aviação e a integridade das pessoas.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que o policiamento foi reforçado na região do aeroporto de Guarulhos.