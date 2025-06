Documentos de agência dos EUA não provam fraude nas urnas no Brasil

Do UOL, no Rio

Não é verdade que o ex-vice-presidente dos Estados Unidos Mike Pence tenha revelado documentos da Usaid que provariam fraude nas eleições brasileiras de 2022.

Não é possível encontrar nenhuma prova ou notícia sobre a suposta exposição feita por ele. Além disso, desinformações envolvendo a Usaid têm origem em declaração de um ex-funcionário do governo Trump que não apresentou provas de suas alegações.

No Brasil, a fala alimentou teorias da conspiração sobre censura e fraude, disseminadas por políticos de direita.

O que diz o post

Um vídeo enganoso afirma que Mike Pence teria exposto documentos da Usaid que revelam fraude na eleição brasileira de 2022. A narração do post alega que o ministro do STF Alexandre de Moraes teria sido exposto pela agência dos Estados Unidos em um fluxograma, que revelaria ação de hackers no sistema do TSE.

Por que é falso

Sem referência. Não foi possível identificar notícias em veículos de imprensa internacional sobre a suposta exposição de documentos sobre fraude no Brasil feita pelo ex-vice-presidente (aqui, em inglês).

Desinformações sobre a Usaid. Alegações falsas envolvendo documentos da Usaid, Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, circularam e já foram desmentidas em outras ocasiões. Uma delas, disseminada pelo senador Marcos do Val (Podemos-ES), afirmava que a agência teria interferido nas eleições brasileiras de 2022. Ele dizia que estava revelando "documentos secretos" da Usaid que mostravam a infiltração a partir de ações de combate à desinformação no Brasil. Os documentos da agência são públicos. Outra desinformação, disseminada pela vereadora de Porto Alegre Fernanda Bath (PL) alegava que a agência de verificação de fatos Lupa teria sido financiada pela Usaid, o que também não é verdade.

Origem da desinformação. As alegações enganosas repercutem declarações de Mike Benz, ex-funcionário do departamento de Estado dos EUA, de que a Usaid financiou iniciativas de combate à desinformação globalmente com o intuito de conter governos populistas de direita. Benz afirmou que, no Brasil, caso a Usaind não existisse, Bolsonaro teria sido eleito presidente em 2022 (aqui). Ele não apresentou provas que sustentem suas alegações. A fala de Benz deu origem à teoria da conspiração entre políticos brasileiros.

Viralização. Um vídeo com o conteúdo desinformativo tinha mais de 3 milhões de reproduções e 15 mil curtidas.

