Como escolher uma faixa elástica para exercícios físicos ou fisioterapia

Faixas elásticas são acessórios versáteis, que podem ser usados em exercícios físicos, em sessões de fisioterapia e na reabilitação corporal. Feitas de látex ou material similar, elas ajudam a fortalecer os músculos, além de melhorar a flexibilidade, o equilíbrio e a coordenação, com baixo impacto nas articulações.

"O uso das faixas elásticas traz diversos benefícios. Elas podem ser utilizadas tanto em tratamentos conservadores quanto no pós-cirúrgico, além de serem eficazes no alto rendimento com atletas profissionais", diz o fisioterapeuta Vitor Lopes Santos.

Para Diego Augusto, fisioterapeuta e professor de educação física, é possível manter uma rotina de treinamentos somente com faixas elásticas, já que elas trazem várias possibilidades de exercícios que trabalham o corpo todo.

"Conseguimos fazer atividades como supino reto na região do peitoral, remadas que trabalham a região dorsal, abdominal para fortalecimento, tipos diversos de agachamento, entre outras atividades, tanto para musculação quanto para fisioterapia", diz.

Como escolher a faixa correta?

Quem quer usar as faixas elásticas, mas não sabe por onde começar, precisa entender primeiro que elas são classificadas por cores, que indicam o nível de dificuldade que proporcionam. Embora a escala possa variar entre marcas, em geral, elas seguem o seguinte padrão:

Amarela: leve resistência (ideal para iniciantes e reabilitação)

Vermelha: resistência média (exercícios de força moderada)

Verde: média a forte (usuários intermediários)

Azul: forte resistência (mais intensidade para membros inferiores)

Preta: extraforte (avançados ou atletas)

Prata/dourada: resistência máxima (uso profissional)

O ideal é sempre começar com a faixa de menor resistência e ir progredindo conforme o ganho de força. Assim como acontece na musculação, nunca iniciamos com a carga mais pesada. Vitor Lopes Santos, fisioterapeuta

Confira algumas opções de faixas elásticas:

O kit da Serenily traz cinco faixas elásticas com níveis de resistência progressivo, nas cores verde, azul, amarela, vermelha e preta. Fabricadas em borracha natural, elas medem 16 cm x 7 cm e prometem ser ideais para atividades como alongamento, ioga, pilates e treinamento funcional.

O kit Mini Band, da One Life, traz três faixas elásticas em látex natural, com níveis de resistência leve (amarelo), médio (azul) e forte (preto). São indicadas pela marca para treinos funcionais, pilates, ioga, reabilitação e fortalecimento muscular. Com medidas de 25 cm x 5 cm, podem ser usadas em casa, na academia ou ao ar livre, auxiliando também na recuperação pós-cirúrgica e em atividades esportivas.

O kit da Thera Band vem com três faixas elásticas de 1 metro por 15 cm, com níveis de resistência leve, médio e forte. Segundo a marca, elas são fabricadas em látex natural e possuem padrão internacional. Podem ser usadas para alongamento, pilates, ioga, fisioterapia, reabilitação, treinos funcionais e prevenção de lesões.

A Acte Sports oferece um kit com três faixas elásticas nos níveis leve, médio e forte, nas cores azul, laranja e amarela. Produzidas em silicone e látex, medem 25 cm x 5 cm x 0,1 cm e são resistentes ao calor. Podem ser usadas em casa, academias ou em viagens para atividades como ioga, pilates e treinamento funcional.

O kit da MBfit inclui cinco faixas elásticas circulares com diferentes níveis de resistência: ultraleve (verde), leve (azul), médio (amarelo), forte (vermelho) e ultraforte (preto). Com comprimento de 25,5 cm e circunferência de 51 cm, as faixas são indicadas pela marca para treinos funcionais, fortalecimento muscular, reabilitação, prevenção de lesões e melhora do condicionamento físico.

Feito com borracha natural, esse kit contém cinco mini faixas de elásticos: verde (ultraleve - 2 a 5 kg), azul (leve - de 5 a 7 kg), amarela (média - 7 a 10 kg), vermelha (pesada - 12 e 14 kg) e a preta (ultra pesada - 14 e 19 kg). O produto é indicado para membros inferiores e superiores e para musculação, fortalecimento, alongamento, reabilitação pós-cirúrgica e condicionamento corporal.

O kit da Oneal traz três faixas elásticas de látex nas cores vermelha (leve), amarelo (médio) e azul (forte). Cada produto mede 1,5 metro de comprimento. Segundo a marca, são resistentes ao desgaste e indicadas para diferentes tipos de treino, desde fortalecimento muscular até reabilitação.

Quais cuidados ter na hora de usar?

Segundo Santos, é preciso ter cuidado ao utilizar faixas com resistências acima da capacidade, pois isso pode causar lesões musculares ou articulares. "Por isso, é fundamental iniciar com uma resistência adequada e evoluir de forma segura e orientada", afirma.

Além disso, seja a lesão aguda ou crônica, é essencial contar com a orientação de um profissional qualificado, capaz de realizar uma avaliação precisa e identificar a real necessidade do uso das faixas elásticas. Com base nessa avaliação, o profissional poderá indicar os exercícios mais adequados, assegurando que sejam realizados com segurança e eficiência.

"Em muitos casos, após esse acompanhamento inicial, alguns exercícios podem ser recomendados para serem feitos em casa, de forma orientada, como parte do processo terapêutico", afirma Santos.

Augusto concorda. "A ideia é sempre ter um profissional especialista para auxiliar. É claro que não impede de as pessoas aprenderem a fazer os exercícios com qualidade, mas sempre que possível, com uma consultoria para educar nosso movimento, para ter qualidade na hora de executar e não ter nenhuma lesão posterior ao uso", diz.

Outro ponto de atenção é que, com o passar do tempo, o elástico fica mais maleável ou desgastado, e será preciso comprar outra faixa.

A gente precisa observar a textura do elástico na hora da utilização, como está a tensão durante exercício. Se não estiver com a mesma tensão, está na hora de trocar. Diego Augusto

Ele diz ainda que a escolha da faixa também vai depender do público que vai utilizá-la. "Se é um idoso, por exemplo, ele tem uma pele mais frágil, então tem que ter uma atenção redobrada para não apresentar uma lesão na pele. Mas ressalto que não há uma restrição para idosos utilizarem, é mais um cuidado com a questão da pele."

