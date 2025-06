China pede cooperação com BCE em reforma do sistema monetário internacional

PEQUIM (Reuters) - A China está disposta a fortalecer a cooperação com o Banco Central Europeu na reforma do sistema monetário internacional, disse o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, à presidente do BCE, Christine Lagarde, em Pequim, nesta quinta-feira, de acordo com a emissora estatal CCTV.

A China e a União Europeia devem promover a cooperação aberta e manter a coordenação multilateral, disse Li.

Lagarde, em uma rara visita a Pequim nesta semana, também falou no Banco do Povo da China na quarta-feira.

(Por Xiuhao Chen e Ryan Woo)