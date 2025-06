China confirma acordo comercial com os EUA e diz que sempre mantém sua palavra

PEQUIM (Reuters) - A China confirmou nesta quinta-feira, um acordo comercial anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizendo que ambos os lados precisam respeitar o consenso e acrescentando que a China sempre manteve sua palavra.

O acordo, alcançado depois que Trump e o presidente da China, Xi Jinping, conversaram por telefone na semana passada, traz uma delicada trégua na guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

"A China sempre manteve sua palavra e apresentou resultados", disse Lin Jian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, em uma coletiva de imprensa regular. "Agora que se chegou a um consenso, os dois lados devem cumpri-lo."

A ligação telefônica entre Trump e Xi rompeu um impasse que havia começado poucas semanas depois que um acordo preliminar foi alcançado em Genebra. A ligação foi rapidamente seguida por mais conversas em Londres que, segundo Washington, deram peso ao acordo de Genebra para aliviar as tarifas retaliatórias bilaterais.

O acordo de Genebra havia fracassado devido às contínuas restrições da China às exportações de minerais, o que levou o governo Trump a responder com controles de exportação que impediam o envio de software de design de semicondutores, motores a jato para aviões fabricados na China e outros produtos para a China.

Trump disse na quarta-feira que estava muito satisfeito com o acordo comercial. "Nosso acordo com a China está concluído, sujeito à aprovação final do presidente Xi e minha", disse Trump no Truth Social.

"Ímãs completos e todas as terras raras necessárias serão fornecidos, antecipadamente, pela China. Da mesma forma, forneceremos à China o que foi acordado, incluindo o uso por estudantes chineses de nossas faculdades e universidades (o que sempre foi bom para mim!). Estamos recebendo um total de 55% de tarifas, a China está recebendo 10%."

Ainda assim, as especificações do último acordo e os detalhes sobre como ele será implementado permanecem obscuros.

Uma autoridade da Casa Branca disse que os 55% representam a soma de uma tarifa "recíproca" de 10% que Trump impôs sobre os produtos importados de quase todos os parceiros comerciais dos EUA, 20% sobre todas as importações chinesas associados à sua acusação de que a China não fez o suficiente para conter o fluxo de fentanil para os EUA e taxas pré-existentes de 25% sobre as importações da China, implementadas durante o primeiro mandato presidencial de Trump.

O Ministério do Comércio da China, quando questionado sobre a restrição de exportação de terras raras, disse que continuará a fortalecer o processo de avaliação e aprovação, mas se recusou a revelar quantas licenças seriam aprovadas nesta semana.

"A China está disposta a melhorar ainda mais a comunicação e o diálogo sobre o controle de exportação com os países relevantes e promover a facilitação do comércio compatível", disse o porta-voz do ministério, He Yadong, em uma coletiva de imprensa regular.

(Reportagem de Lewis Jackson e Xu Jing)