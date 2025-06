CEO do BofA espera ganhos em trading pelo 13º trimestre consecutivo

Por Saeed Azhar e Arasu Kannagi Basil

NOVA YORK (Reuters) - O Bank of America espera que sua receita de trading cresça em uma porcentagem média de um dígito neste trimestre, o 13º ganho consecutivo, disse o presidente-executivo, Brian Moynihan.

Porém, é provável que as comissões de segmento de banco de investimentos caiam para cerca de US$1,2 bilhão no segundo trimestre, em comparação com US$1,6 bilhão publicado no ano anterior, disse Moynihan em conferência.

As negociações diminuíram este ano, já que as tarifas de importação impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos parceiros comerciais provocaram turbulência nos mercados e geraram preocupações com a desaceleração do crescimento econômico.

Ainda assim, executivos do setor bancário expressaram otimismo em relação à recuperação do setor de banco de investimento, ao mesmo tempo em que observaram que suas divisões de trading lucraram com a volatilidade dos mercados.

Moynihan reiterou a previsão do banco para o crescimento da receita líquida de juros este ano. Anteriormente, o banco projetou que sua receita líquida de juros - que consiste na diferença entre o lucro com empréstimos e o que paga pelos depósitos - subiria para uma faixa de US$15,5 bilhões a US$15,7 bilhões no quarto trimestre, contra US$14,6 bilhões no primeiro.

O mercado espera que o lucro por ação do BofA aumente para US$0,90 no segundo trimestre, em comparação com US$0,83 no ano anterior, uma vez que o banco obtém mais receita com pagamentos de juros, de acordo com as estimativas da LSEG.

(Por Saeed Azhar e Arasu Kannagi Basil)