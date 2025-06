Câmara dos EUA aprova corte de verbas de US$ 9,4 bi propostos pelo Doge; texto vai ao Senado

A Câmara dos Deputados dos EUA aprovou por uma margem apertada, nesta quinta-feira, 12, o corte de cerca de US$ 9,4 bilhões em gastos já anteriormente autorizados pelo Congresso, atendendo a um pedido do presidente Donald Trump. A medida segue propostas do Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês), quando este era liderado por Elon Musk. O texto, agora, segue para o Senado.

O pacote de cortes mira programas de ajuda externa e a Corporação de Radiodifusão Pública, que financia a National Public Radio (NPR), o Public Broadcasting Service (PBS) e milhares de estações públicas de rádio e TV pelo país. A votação foi de 214 votos a favor e 212 contra.

Republicanos afirmam que os gastos são supérfluos e desnecessários, enquanto os democratas alertam que os cortes prejudicam a imagem dos EUA no exterior. O governo Trump está utilizando um mecanismo pouco usado nos últimos anos que permite ao presidente enviar ao Congresso um pedido formal para cancelar recursos previamente aprovados. Isso aciona um prazo de 45 dias em que os fundos ficam congelados até que o Congresso tome uma decisão. Se não houver ação dentro desse período, os recursos são mantidos.

A vantagem para o governo com esse tipo de pedido formal é que ele exige apenas maioria simples no Senado, de 100 membros, ao contrário dos 60 votos normalmente necessários para aprovar projetos de gastos. Assim, se os republicanos permanecerem unidos, poderão aprovar a medida sem votos democratas. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado