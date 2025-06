Bolsas de Nova York fecham em alta com resultados fortes e inflação em queda; Boeing tomba

As bolsas de Nova York ganharam ímpeto ao longo do dia e encerraram a quinta-feira, 12, com ganhos, com resultados corporativos animadores e a desaceleração da inflação ao produtos nos Estados Unidos compensando as persistentes incertezas comerciais. A Boeing foi a maior queda porcentual do Dow Jones após acidente aéreo com avião da companhia na Índia.

O Dow Jones subiu 0,24%, aos 42.967,62 pontos; o S&P 500 avançou 0,38%, aos 6.045,26; e o Nasdaq fechou em alta de 0,24%, aos 19.662,48 pontos.

Após a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), na quarta-feira, o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) também veio abaixo do esperado, reforçando as expectativas por mais cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Enquanto isso, o presidente Donald Trump reiterou seu pedido por um corte significativo na taxa de juros e confirmou planos de impor novas tarifas unilaterais a parceiros comerciais nos próximos dias, ao mesmo tempo em que expressou confiança em um acordo comercial com a China.

As ações da Boeing despencaram 4,79% depois que um avião da Air India com 242 passageiros caiu logo depois de decolar nesta quinta-feira, perto da cidade indiana de Ahmedabad. Segundo as autoridades indianas, somente uma pessoa a bordo do Boeing 787 sobreviveu e dezenas ficaram feridas no solo.

As ações da GE Aerospace caíram 2,25%. Os motores GEnx da empresa equipavam o 787 da Air India.

As ações da Oracle avançaram 13,3% após a empresa divulgar lucro ajustado do quarto trimestre fiscal acima das estimativas dos analistas. A receita também cresceu, especialmente no negócio de infraestrutura em nuvem.

A BioNTech concordou em adquirir a empresa de biotecnologia CureVac por US$ 1,25 bilhão, numa tentativa de ampliar seu portfólio de medicamentos contra o câncer. As ações da CureVac dispararam 37,6%, enquanto as ações da BioNTech listadas nos EUA caíram 0,51%.

A Chime saltou 37% em sua estreia na Bolsa após precificar ações com um valor acima do inicialmente previsto em sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês)

A Voyager Technologies perdeu 12,4% nesta quinta-feira, um dia após a empresa de tecnologia de defesa e espacial estrear na bolsa com avanço de 126% sobre o preço inicial de oferta.

*Com informações da Dow Jones Newswires