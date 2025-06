Bolsas da Europa operam em baixa com incertezas tarifárias e tensões geopolíticas

Por Sergio Caldas

São Paulo, 12/06/2025 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quinta-feira, à medida que o otimismo recente com negociações tarifárias perdeu força e em meio a crescentes tensões geopolíticas.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,64%, a 548,09 pontos. O subíndice de turismo e lazer era destaque negativo, com queda de 2,4%.

Nesta semana, EUA e China chegaram um acordo para retomar os termos da trégua comercial firmada em maio, mas os detalhes do pacto, que veio após dois dias de negociações em Londres, ainda são vagos.

A União Europeia (UE), por sua vez, acredita que as discussões tarifárias com os EUA poderão se estender além do prazo de 9 de julho estipulado por Washington, segundo fontes da Bloomberg.

Preocupações geopolíticas também inspiram cautela após o presidente dos EUA, Donald Trump, dizer que alguns funcionários do governo americano estão sendo retirados do Oriente Médio por que a região "pode ser perigosa".

A embaixada dos EUA em Bagdá emitiu um alerta de "nível 4" aconselhando cidadãos americanos a não viajarem para o Iraque por questões de segurança. A iniciativa vem antes de EUA e Irã iniciarem uma nova rodada de conversas sobre um acordo nuclear em Omã, no fim de semana.

Às 6h55 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,19%, a de Paris recuava 0,68% e a de Frankfurt tinha queda de 1,15%. As de Milão e Madri amargavam respectivas perdas de 1,26% e 1,08%. Na contramão, a de Lisboa subia 0,23%.

