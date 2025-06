Bolsa Família em junho: saiba quando o benefício será depositado

Os valores do Bolsa Família referentes a junho de 2025 já têm data para serem liberados aos beneficiários.

O que aconteceu

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, a distribuição do benefício começará em 16 de junho. Os depósitos seguem uma ordem baseada no dígito final do NIS (Número de Identificação Social), que pode ser conferido no cartão do programa.

Os repasses são feitos nos dez últimos dias úteis de cada mês, de forma escalonada. A única exceção é dezembro, mês em que os pagamentos são antecipados para antes do Natal, com início no dia 10.

Pagamentos de junho

Final do NIS 1: 16/06

Final do NIS 2: 17/06

Final do NIS 3: 18/06

Final do NIS 4: 19/06

Final do NIS 5: 20/06

Final do NIS 6: 23/06

Final do NIS 7: 24/06

Final do NIS 8: 25/06

Final do NIS 9: 26/06

Final do NIS 0: 27/06

Datas previstas ao longo do ano

Janeiro: 20 a 31

Fevereiro: 17 a 28

Março: 18 a 31

Abril: 15 a 30

Maio: 19 a 30

Junho: 16 a 30

Julho: 18 a 31

Agosto: 18 a 29

Setembro: 17 a 30

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Componentes do programa

O Bolsa Família reúne diversos auxílios, pensados para atender às diferentes realidades das famílias participantes:

R$ 142 por pessoa como Renda de Cidadania

Valor extra (Complementar) para alcançar R$ 600 mínimos por família

R$ 150 adicionais por criança de até 6 anos

R$ 50 a mais para gestantes e jovens de 7 a 16 anos

R$ 50 extra por bebê até 7 meses (a partir de setembro)

Regras para continuar no programa

É necessário:

Assegurar presença escolar dos filhos entre 4 e 17 anos

Cumprir o pré-natal em casos de gravidez

Levar crianças de até 6 anos para acompanhamento de saúde

Manter vacinas em dia

Fique atento: vacinação e matrícula escolar são exigências obrigatórias para seguir recebendo o benefício.