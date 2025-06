Bolsa de Mumbai fecha em queda de 1%, após queda de avião da Air India

As ações na Índia caíram nesta quinta-feira (12) e o índice BSE Sensex recuou 1%, a 81.691,98 pontos, após a queda do avião de passageiros operado pela Air India, a principal companhia aérea indiana, o que fez com que os papéis do setor de aviação cedessem.

As ações da Interglobe Aviation, controladora da companhia aérea de baixo custo IndiGo, fecharam em baixa de 3,3%, a SpiceJet cedeu 1,78% e a Taal Enterprises, especializada em serviços de aviação, perdeu 3,5%. A Adani Enterprises, proprietária do aeroporto de Ahmedabad - cidade onde a aeronave caiu -, registrou queda de 1,75%.

Entre as empresas listadas na Bolsa de Valores de Mumbai com valor de mercado de pelo menos 800 bilhões de rúpias indianas (US$ 9,35 bilhões), a Hindustan Petroleum (-5,4%) foi a que mais cedeu, seguida pelas ações da Bharat Petroleum (-4,6%).

Na contramão, a Torrent Pharmaceuticals (+1,7%) liderou os ganhos durante a sessão, enquanto o Max Healthcare Institute subiu 1,4%. A Apollo Hospitals Ent registrou a terceira principal alta, com os papéis subindo 1,0%. Fonte: Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.