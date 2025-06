Balança de bioimpedância: testamos modelo que está por R$ 34,90

Ter uma balança de bioimpedância em casa pode ser útil, seja para cuidar da saúde ou para monitorar de perto a evolução de uma nova dieta. Um dos modelos que já foi testado e aprovado pelo Guia de Compras UOL está com desconto de até 62%, saindo por R$ 34,90 — um dos melhores custo-benefício da categoria.

Além de mostrar o peso, ela dá indicativos de IMC (índice de massa corporal), nível de hidratação e a quantidade de proteína no organismo. Se o objetivo é perder peso, ela também calcula a porcentagem da sua meta que foi atingida.

Todas as informações são registradas em um app, que é gratuito e fácil de usar. Confira abaixo como foi o teste e para quem essa balança pode ser indicada.

O que gostamos

Fácil de usar. Para acessar os recursos de bioimpedância, e preciso baixar um aplicativo chamado "OKOK International" no celular e fazer um cadastro com informações básicas como altura, peso, idade e sexo. Ele é bastante intuitivo. Ao subir na balança e clicar em "comece a pesar", o aparelho se conecta com o celular e transmite as informações via Bluetooth.

Compatível com IOS e Android, o app registra as informações e faz comparações a cada vez que você se pesa. É possível cadastrar mais de um usuário, permitindo que outras pessoas da família também usem o aplicativo sem a necessidade de baixá-lo em outro celular.

Caso você queira usá-la apenas como uma balança "normal", basta subir nela e o peso aparecerá no visor digital.

Controle da saúde. Além do peso, é possível acompanhar o IMC, a porcentagem de gordura, o percentual de massa muscular, o gasto metabólico e o índices de água e proteína no organismo. Os gráficos são didáticos e apontam se os dados são considerados saudáveis ou não, o que facilita bastante a compreensão.

Cálculo de porcentagem. Para quem busca perder uns quilinhos e quer acompanhar a evolução, dá para definir o peso desejado. A cada pesagem, a balança calcula o percentual da meta atingida até aquele momento.

Compacta. A balança é bem leve e pequena, podendo ser facilmente guardada embaixo da cama ou de um armário, por exemplo.

Custo-benefício. Esta balança de bioimpedância é uma das mais baratas do mercado que possuem todas estas funções.

Durabilidade. Após mais de um ano de uso, a balança analisada pela reportagem não apresentou defeitos. O equipamento funciona com duas pilhas palito, que de tempos em tempos precisam ser substituídas.

Pontos de atenção

Anúncios. Por ser gratuito, o app exibe uma propaganda toda vez que é aberto; é necessário clicar em uma aba, que por sua vez direciona para a tela inicial do app, o que é um pouco irritante mas não interfere no uso.

Peso máximo. A balança tem capacidade máxima de 140 kg.

Quem pode gostar?

Pessoas que gostam de monitorar a saúde e querem ter em casa uma balança com boa precisão e que possua diversas funcionalidades, além de indicar o peso.

Também é uma boa opção para quem está em um projeto de emagrecimento e quer acompanhar de perto a evolução.

*Com informações de matéria publicada em 04/06/2025.

