Avião da Air India com 242 pessoas a bordo cai perto de aeroporto indiano; há "muitos mortos"

AHMEDABAD, Índia (Reuters) - Um avião da Air India com destino a Londres, com 242 pessoas a bordo, caiu minutos depois de decolar da cidade de Ahmedabad, no oeste da Índia, nesta quinta-feira, informaram a companhia aérea e a polícia, e o ministro federal da saúde da Índia disse que "muitas pessoas" morreram.

O avião estava indo para o aeroporto britânico de Gatwick, informou a Air India, enquanto os policiais disseram que o avião caiu em uma área civil próxima ao aeroporto.

"O prédio onde caiu é um albergue de médicos... já liberamos quase 70% a 80% da área e liberaremos o restante em breve", disse um policial sênior aos repórteres.

Entre as 242 pessoas, havia 217 adultos e 11 crianças, afirmou uma fonte à Reuters. Entre elas, 169 eram cidadãos indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense, informou a Air India.

O site de rastreamento de aviação Flightradar24 disse que o avião era um Boeing 787-8 Dreamliner, uma das aeronaves de passageiros mais modernas em serviço.

"Neste momento, estamos apurando os detalhes e compartilharemos mais atualizações", disse a Air India no X. "Os feridos estão sendo levados para os hospitais mais próximos."

O acidente ocorreu logo após a decolagem do avião, informaram os canais de televisão. Um canal mostrou o avião decolando sobre uma área residencial e depois desaparecendo da tela antes de um enorme jato de fogo subir ao céu.

As imagens também mostraram destroços em chamas, com uma espessa fumaça preta subindo perto do aeroporto.

De acordo com o controle de tráfego aéreo do Aeroporto de Ahmedabad, a aeronave partiu às 13h39 (horário local) da pista 23. A aeronave emitiu um chamado sinalizando uma emergência, mas depois disso não houve resposta da aeronave.

A Boeing disse que está ciente dos relatos iniciais e que está trabalhando para reunir mais informações. As ações da Boeing caíram 6,8%, para US$ 99,13 nas negociações de pré-mercado.

(Reportagem de Tanvi Mehta, Aditi Shah, Aditya Kalra, Shilpa Jamkhandikar e Shivam Patel)