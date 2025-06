Avião com mais de 200 passageiros cai na Índia - Aeronave partiu de Ahmedabad com destino a Londres. Queda ocorreu durante a decolagem.Um avião da Air India com 242 pessoas a bordo caiu nesta quinta-feira (12/06) perto do aeroporto de Ahmedabad, no oeste da Índia. Ainda não há informações sobre vítimas.

Em comunicado, a Direção Geral de Aviação Civil (DGCA) identificou a aeronave como um Boeing 787 com matrícula VT-ANB, que operava o voo AI-171 com destino a Londres-Gatwick. Dois pilotos, 10 tripulantes de cabine e 230 passageiros estavam a bordo.

O voo AI-171 partiu de Ahmedabad com destino ao aeroporto de Gatwick, em Londres, no Reino Unido. Segundo fontes citadas por diversos canais de televisão indianos, o Boeing 787-8 Dreamliner caiu minutos após a decolagem. A aeronave era pilotada pelo capitão Sumeet Sabharwal, um experiente piloto instrutor com 8.200 horas de voo, acompanhado pelo primeiro oficial Clive Kundar, com 1.100 horas de experiência, segundo o órgão regulador.

"O voo AI171 esteve envolvido em um incidente hoje. No momento, estamos apurando os detalhes e compartilharemos novas atualizações o mais breve possível", afirmou a Air India.

De acordo com o relatório dos controladores de tráfego aéreo, a aeronave decolou da pista 23 às 13h39 (horário local, cerca de 5h no horário de Brasília). Após o chamado de socorro, a aeronave não respondeu às comunicações e caiu no solo, onde em seguida subiu uma densa coluna de fumaça preta.

O avião caiu numa zona residencial chamada Meghani Nagar, cinco minutos depois de decolar. Imagens de emissoras de televisão locais mostram destroços em chamas, com uma fumaça preta subindo para o céu perto do aeroporto. Vídeos mostram pessoas sendo transportadas em macas e ambulâncias.

Bombeiros e equipes médicas foram enviados com urgência ao local para iniciar as operações de resgate, de acordo com a imprensa local.

O ministro-chefe do estado de Gujarat, Bhupendra Patel, expressou sua "profunda angústia" com o acidente e disse ter ordenado a criação de um "corredor verde" para a transferência urgente dos feridos para hospitais.

Da mesma forma, o ministro do Interior da Índia, Amit Shah, garantiu o "total apoio do governo central" e o envio de equipes da Força Nacional de Resposta a Desastres (NDRF) para auxiliar nos esforços de resgate.

Mais informações a seguir ...