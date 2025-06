Avião com 242 pessoas cai após decolagem na Índia; destino era Londres

Do UOL, em São Paulo

Um avião com mais de 242 pessoas a bordo caiu perto do aeroporto na cidade de Ahmedabad, no oeste da Índia, informou a polícia local hoje.

O que aconteceu

O Boeing 787-8 da Air India estava a caminho do aeroporto de Gatwick, em Londres. Havia 242 passageiros e tripulantes a bordo, segundo a companhia aérea. Ainda não há informações sobre número de mortos e feridos.

A aeronave estava com 169 indianos, 53 britânicos, 1 canadense e 7 portugueses, esclareceu a Air India.

O acidente aconteceu durante a decolagem do avião. Imagens circulando nas redes sociais mostraram destroços em chamas e uma densa fumaça preta subindo aos céus próximo ao aeroporto.

Pedido de ajuda foi feito antes do acidente. Segundo a BBC, um chamado de "mayday", que funciona como um código de emergência, foi emitido para a torre de controle do aeroporto pouco após a decolagem, mas nenhuma outra comunicação foi feita pela aeronave depois disso.

A plataforma de monitoramento FlightRadar24 disse ter perdido o sinal da aeronave quando ela atingiu 625 pés (cerca de 190 metros de altura). "A aeronave envolvida é um Boeing 787-8 Dreamliner com matrícula VT-ANB", afirmou a FlightRadar24.

* com Reuters